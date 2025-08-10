Joven de 22 años resulta herida de bala en Caguas

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) investigan un incidente en el que una mujer resultó herida de bala, reportado en horas de la madrugada de hoy, domingo, en la carretera PR-798, en el barrio Río Cañas, entrada del motel Arcoíris, en el municipio de Caguas.

Según informó la perjudicada, identificada como Keyliann N. Osorio Peña, de 22 años, mientras se encontraba detenida a bordo de un vehículo Honda Civic, color blanco, en compañía de un hombre, escuchó varios disparos.

Acto seguido, se percató de que había resultado herida de bala en su pierna derecha.

La mujer fue transportada en un vehículo privado por su acompañante hacia una institución hospitalaria de la zona, donde fue atendida por el médico de turno.

Este diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en el muslo derecho, y otra herida de bala con entrada en el muslo izquierdo, sin salida.

La condición de la víctima fue descrita como estable.

Personal de la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (D.I.R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se hizo cargo de la pesquisa.

Hombre fallece y dos resultan heridos tras balacera en La Perla

Mientras, la Uniformada también investiga un incidente violento reportado a las 4:13 a.m. de este domingo en la calle Norzagaray, frente al negocio “Refugio de Hombres Maltratados”, en la barriadaLa Perla, en San Juan.

El suceso dejó un saldo de un hombre fallecido y dos personas heridas.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se alertó sobre personas baleadas en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre con heridas graves, quien luego murió en el Centro Médico de Río Piedras.

Además, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital en San Juan para evaluación médica.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de ambos.

El CIC de San Juan, en coordinación con la fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, favor de llamar de forma confidencial al 787-343-2020.