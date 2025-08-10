Incendio en concesionario de San Germán deja diez autos dañados

La Policía investiga un incidente con varios vehículos quemados reportado en horas de la madrugada del domingo, en el concesionario, “Car Auto Sales”, en San Germán,

Según el reporte preliminar, diez autos resultaron con daños.

PUBLICIDAD

Unidad de Bomberos de Hormigueros, San Germán y Sabana Grande, lograron extinguir el siniestro.

El agente Harold Aponte de la Unidad de Explosivos y el Fire Marshall William Quintana investigan.

Joven de 22 años resulta herida de bala en Caguas

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) investigan un incidente en el que una mujer resultó herida de bala, reportado en horas de la madrugada de hoy, domingo, en la carretera PR-798, en el barrio Río Cañas, entrada del motel Arcoíris, en el municipio de Caguas.

Según informó la perjudicada, identificada como Keyliann N. Osorio Peña, de 22 años, mientras se encontraba detenida a bordo de un vehículo Honda Civic, color blanco, en compañía de un hombre, escuchó varios disparos.

Acto seguido, se percató de que había resultado herida de bala en su pierna derecha.

PUBLICIDAD

La mujer fue transportada en un vehículo privado por su acompañante hacia una institución hospitalaria de la zona, donde fue atendida por el médico de turno.

Este diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en el muslo derecho, y otra herida de bala con entrada en el muslo izquierdo, sin salida.

La condición de la víctima fue descrita como estable.

Personal de la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (D.I.R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se hizo cargo de la pesquisa.