Identifican a hombre que murió al impactar un poste en Juncos

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, investigan un accidente de carácter fatal ocurrido en la mañana de hoy, domingo, en la carretera PR-198, en el barrio Ceiba Sur de Juncos.

Según el informe preliminar, el conductor, identificado como Shakeel H. López Velázquez, de 27 años y residente de Las Piedras, transitaba en dirección de Las Piedras hacia Juncos en una guagua Toyota Tundra, color negra, cuando, presuntamente por conducir a una velocidad que no le permitió mantener el control del volante, salió de la vía e impactó con la parte frontal del vehículo un poste de metal del tendido eléctrico.

Como resultado del impacto, López Velázquez sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

La agente María Díaz, bajo la supervisión del sargento Ángel Reyes, en conjunto con la fiscal Dalines Hernández, se hicieron cargo de la investigación.

Sexagenario muere atropellado en Juncos

Un hombre murió atropellado a las 12:53 de la madrugada del domingo, en la carretera PR-31, frente al negocio “Unique Smiley Sport Bar”, en Juncos.

Según la Policía, el hombre, de unos 60 años, salía del establecimiento y cruzaba la vía fuera de un área designada cuando fue impactado por un vehículo que manejaba un hombre de 47 años.

El conductor se detuvo en la escena.

Paramédicos lo transportaron al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Juncos, donde se certificó su muerte.

El agente Nomar Colón y la fiscal Dalines Hernández investigan.