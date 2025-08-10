Domingo de calor intenso y posibles inundaciones en varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en San Juan informó que este domingo se esperan aguaceros y tronadas en sectores del interior y oeste del archipiélago, principalmente desde el mediodía, lo que aumentará el riesgo de inundaciones.

Según la organización federal, los municipios de Aguada, Moca, Aguadilla, Isabela, San Sebastián, Quebradillas, Lares, Camuy, Hatillo, Utuado, Arecibo, Jayuya, Ciales y Florida tienen un riesgo elevado de inundaciones.

“El patrón típico de lluvias pasajeras en la mañana y noche sobre el este y norte de Puerto Rico continuará, con aguaceros y tormentas aisladas en la tarde sobre el interior y oeste de Puerto Rico, favorecidos por el viento del este-sureste, la convergencia de brisas marinas y el calentamiento diurno. También, puede haber lluvias hacia el área metropolitana desde El Yunque, así como en Vieques y Culebra. Algunas lluvias residuales podrían mantenerse en la noche”, precisó la entidad en su más reciente informe.

La probabilidad de lluvia es de 50 por ciento.

Por otro lado, el organismo científico emitió una advertencia de calor, vigente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. para todas las áreas costeras y urbanas.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 88 grados Fahrenheit (°F) y 92 °F en zonas urbanas y costeras, con sensaciones térmicas superiores a 105 °F.

La sensación térmica es la temperatura que percibe el cuerpo humano, según la combinación de la temperatura real, el viento y la humedad relativa.

“Se prevén condiciones similares mañana y posiblemente más intensas el martes. Las (temperaturas) mínimas estarán entre 77 °F y 82 °F en zonas costeras y urbanas, y entre 58 °F y 70 °F en áreas de mayor elevación", abundó el NWS.

Los pueblos bajo advertencia de calor son: Vega Alta, Juncos, Loíza, Bayamón, Yabucoa, Ponce, Vega Baja, Luquillo, Juana Díaz, San Germán, Cayey, Maunabo, Quebradillas, Mayagüez, Añasco, Ceiba, Barceloneta, Salinas, Moca, Santa Isabel, Aguadilla, Comerío, Manatí, Aguada, Guánica, Toa Baja, Arecibo, Trujillo Alto, Camuy, Patillas, Canóvanas, Caguas, Río Grande, Florida, Rincón, Cabo Rojo, Lajas, San Lorenzo, Gurabo, Carolina, Arroyo, Hormigueros, Fajardo, Guayama, Humacao, San Juan, Cataño, Toa Alta, Dorado, Isabela, Naguabo, Yauco, Peñuelas, Hatillo, Las Piedras, Aguas Buenas, Guaynabo, Cidra y Guayanilla.