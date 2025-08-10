Abonados del área de Dorado podrían quedarse sin luz la tarde del domingo

La empresa encarga del sistema de transmisión y distribución energética, LUMA Energy, confirmó la tarde del domingo que algunos abonados se podrían quedar hoy sin luz en la zona de Dorado.

“Algunos clientes podrían estar experimentando interrupciones rotativas en el servicio eléctrico como medida preventiva para proteger el sistema mientras se completan trabajos en el área de Dorado”, escribió el consorcio en su página oficial de X (antes conocido como Twitter).

“Nuestras personal continúan trabajando para restablecer el servicio de forma segura y confiable”, agregó.

En página oficial de la empresa privada, se puede observar que casi 14 mil clientes no tiene servicio energético.

La zona más afectada es la de Bayamón con 10,810 abonados. Le siguen Arecibo con 871, San Juan con 675, Caguas con 568 y Mayagüez con 407.

Ayer, sábado, LUMA informó sobre interrupciones de servicio en la región de Bayamón y comentó que, la disponibilidad de recursos económicos, es clave para mejorar la calidad del servicio.

“Debemos contar con los fondos necesarios para hacer el trabajo que mejora el servicio para nuestros clientes”, expresó.

Durante el verano, se han estado experimentando relevos de carga mayormente por deficiencias en la generación.

El proyecto de generación temporera que se tramitaba desde la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) no se ha concretado, pues la adjudicación del contrato fue impugnada y se reinició el proceso de competencia que realiza una entidad independiente, liderada por el exfiscal federal, Osvaldo Carlo.