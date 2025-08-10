A votar en Gurabo para llenar la vacante en la alcaldía

La ahora secretaria del Departamento de Estado salió de la alcaldía para poder asumir la posición.

Los gurabeños decidirán hoy quién será la persona que tomará las riendas del Municipio de Gurabo por los próximos años.

La elección especial, se realiza para cubrir la vacante que dejó la ahora secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera.

“Conforme establece el Código Electoral de Puerto Rico y a tenor con el reglamento aprobado para esta elección especial, en la Comisión Estatal de Elecciones hemos procurado que los procesos se realicen de manera efectiva y ordenada, y con la importancia que amerita un ejercicio democrático como el de este próximo domingo”, manifestó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda, quien hizo una exhortación a los electores de ese Municipio a que participen de la votación.

La votación se llevará a cabo en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en diez centros de votación distribuidos a través del municipio. Los electores podrán ejercer su derecho al voto presentando su tarjeta electoral, licencia de conducir vigente o pasaporte.

Asimismo, para atender cualquier necesidad de duplicado de tarjeta electoral, estará disponible una Junta de Inscripción Temporera (JIT) en la Escuela Dra. Conchita Cuevas, ubicada en el barrio Rincón de Gurabo. La JIT operará en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., exclusivamente el día del evento.

¿Cuáles son los centros de votación?

Listado de centros de votación:

Precinto 084

Unidad 01:

Cancha Bajo Techo de Jagüas

Barrio Jagüas

Unidad 02:

Centro Comunal de Santa Rita

Barrio Santa Rita

Unidad 03:

Escuela Margarita Rivera de Janer

Carr. 941, Calle San Antonio, Bo. Navarro

Unidad 04:

Escuela Conchita Cuevas

PR 30 Int. Carr. 189 Ramal 9944, Bo. Rincón

Unidad 05:

Escuela Villa Marina

Calle Bahía Oeste Urb. Villa Marina, Bo. Rincón

Unidad 06:

Escuela Vidal Serrano

Carr. 931, Parcelas Navarro, Bo. Navarro

Unidad 07:

Escuela Josefina Sitiriche

Carr. 181, km. 22.9, Bo. Celada

Unidad 08:

Adler College

Carr. 30 Int. Carr. 189, Bo. Navarro

Unidad 09:

Escuela Matías González García

Calle Andrés Arús Rivera, Bo. Pueblo

Precinto 114

Unidad 01:

Cancha Bajo Techo de Hato Nuevo

Barrio Hato Nuevo

¿Quiénes son los candidatos?

Tras la salida de la alcaldesa Rosachely Rivera Santana de la posición principal en el Municipio de Gurabo, tres candidatos se enfrentarán este domingo, para decidir quién estará al mando del pueblo

En la contienda participarán la representante Vimarie Peña Dávila, Joenathan Guzmán Medina y Radamés Ortiz Peña.

Durante la contienda, los centros de votación abrirán desde las 9:00am hasta las 5:00pm. Habrá disponibles unos 22 colegios electorales y tres de añadidos a mano.

Según el portal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el voto de los confinados se lleva a cabo este viernes, mientras que el escrutinio general comenzará el lunes 11 de julio.