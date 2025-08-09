Zelenski exige a Trump y Putin incluir a Ucrania en negociaciones de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reiteró este sábado que su país no cederá territorio a Rusia y llamó a trabajar por una “paz digna”. Sus declaraciones se produjeron horas después de que el expresidente estadounidense Donald Trump sugiriera que un eventual acuerdo de paz podría implicar un intercambio territorial que “beneficie a ambas partes”.

“Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, afirmó Zelenski, al subrayar que “no pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania”. Según el mandatario, una resolución sin la participación de Kiev sería “una decisión contra la paz” y no daría resultados.

El líder ucraniano insistió en que la guerra, iniciada hace más de tres años por orden de Vladimir Putin, “no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania”. Asimismo, aseguró que su gobierno está dispuesto a tomar “decisiones reales que puedan traer la paz”, siempre y cuando se trate de una “paz digna”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder del régimen ruso, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto, para intentar poner fin al conflicto, a pesar de las múltiples advertencias de Ucrania y Europa de que Kiev debe formar parte de las negociaciones. Zelenski, de hecho, defiende la necesidad de que Europa también esté en la mesa.

“Que los rusos no engañen a nadie una vez más”

Durante la jornada, el mandatario ucraniano ha sostenido una serie de conversaciones con sus aliados más estrechos, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron. A través de X (Twitter), Zelenski destacó que los europeos “están dispuestos a esforzarse de la forma más productiva posible por una paz real”.

“Es verdaderamente importante que los rusos no logren engañar a nadie una vez más. Todos necesitamos un fin genuino de la guerra y unos cimientos de seguridad fiables para Ucrania y otras naciones europeas”, indicó Zelenski. “Todos nuestros pasos nos deben acercar más a un fin real de la guerra, no a una reconfiguración. Y nuestras decisiones conjuntas con nuestros socios deben estar al servicio de nuestra seguridad común”, enfatizó.

“Los rusos aún se niegan a detener las masacres, siguen invirtiendo en la guerra y siguen impulsando la idea de ‘intercambiar’ territorio ucraniano por territorio ucraniano, con consecuencias que solo garantizan una posición más favorable para Rusia para reanudar la guerra”, afirmó el presidente. Hasta ahora, Putin se ha resistido a los múltiples llamados de Estados Unidos, Europa y Ucrania para que se declare un alto al fuego.