Ventas de autos nuevos en Puerto Rico caen 17.9% en julio de 2025, según GUIA

El mercado automotriz de Puerto Rico vendió 8,052 autos nuevos en julio 2025, un 17.9% menos que el año pasado, según datos de GUIA.

Tema de ventas de automóviles. Filas de autos nuevos en el estacionamiento del concesionario.
Ventas de automóviles (Referencial) (Envato)

Por Metro Puerto Rico

El mercado automotriz de Puerto Rico registró en julio de 2025 una caída del 17.9% en las ventas de autos nuevos, según datos divulgados por el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA).

Durante el mes se vendieron 8,052 unidades, frente a las 9,806 del mismo periodo en 2024, lo que también refleja una merma acumulada de 6.35% en lo que va de año.

El informe detalla que el segmento más afectado fue el de minivanes, con una reducción del 82.72% en comparación con julio del año pasado. Le siguieron los sedanes compactos y premium, que sufrieron una baja del 42.68%. En contraste, las ventas de vans aumentaron un 13.47%, convirtiéndose en la única categoría con crecimiento en el mes.

José R. Ordeix, presidente de GUIA, atribuyó el descenso a factores como la baja en la actividad económica, el alza en los precios de los vehículos provocada por aranceles y el mantenimiento de tasas de interés elevadas, que aún no ofrecen alivio a los consumidores.

En el desglose por canal de ventas, el segmento retail registró una baja del 3.9% en julio, acumulando una reducción del 14.2% en lo que va de 2025. Por su parte, el canal de flotas mostró un desplome del 28.3% en el mes, con una caída acumulada de 55.8% en el año.

En mayo, hubo un leve aumento en las ventas impulsado por el tema de la fecha para entrada en vigor de aranceles anunciados por el presidente Donald Trump a la producción automotriz fuera de los Estados Unidos. Se ha dicho que este tema impactará también a marcas estadounidenses por el tema de las piezas.

GUIA, fundada en 2006 como organización independiente sin fines de lucro, agrupa a importadores y distribuidores de automóviles en la isla. Su misión incluye atender los asuntos que afectan directamente a la industria y aportar al análisis de la economía general de Puerto Rico.

