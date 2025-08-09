Ventas de autos nuevos en Puerto Rico caen 17.9% en julio de 2025, según GUIA

El mercado automotriz de Puerto Rico registró en julio de 2025 una caída del 17.9% en las ventas de autos nuevos, según datos divulgados por el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA).

Durante el mes se vendieron 8,052 unidades, frente a las 9,806 del mismo periodo en 2024, lo que también refleja una merma acumulada de 6.35% en lo que va de año.

El informe detalla que el segmento más afectado fue el de minivanes, con una reducción del 82.72% en comparación con julio del año pasado. Le siguieron los sedanes compactos y premium, que sufrieron una baja del 42.68%. En contraste, las ventas de vans aumentaron un 13.47%, convirtiéndose en la única categoría con crecimiento en el mes.

José R. Ordeix, presidente de GUIA, atribuyó el descenso a factores como la baja en la actividad económica, el alza en los precios de los vehículos provocada por aranceles y el mantenimiento de tasas de interés elevadas, que aún no ofrecen alivio a los consumidores.

En el desglose por canal de ventas, el segmento retail registró una baja del 3.9% en julio, acumulando una reducción del 14.2% en lo que va de 2025. Por su parte, el canal de flotas mostró un desplome del 28.3% en el mes, con una caída acumulada de 55.8% en el año.

En mayo, hubo un leve aumento en las ventas impulsado por el tema de la fecha para entrada en vigor de aranceles anunciados por el presidente Donald Trump a la producción automotriz fuera de los Estados Unidos. Se ha dicho que este tema impactará también a marcas estadounidenses por el tema de las piezas.

GUIA, fundada en 2006 como organización independiente sin fines de lucro, agrupa a importadores y distribuidores de automóviles en la isla. Su misión incluye atender los asuntos que afectan directamente a la industria y aportar al análisis de la economía general de Puerto Rico.