Sensaciones térmicas superarán los 105 grados Fahrenheit este sábado

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en San Juan advirtió que este sábado el archipiélago volverá a experimentar condiciones calurosas.

Ante eso, la organización federal emitió una advertencia de calor para 59 municipios, vigente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Según la entidad, las temperaturas máximas alcanzarán entre 88 grados Fahrenheit (°F) y 91 °F en áreas urbanas y costeras, con sensaciones térmicas que superarán los 105 °F.

La sensación térmica es la temperatura que percibe el cuerpo humano, influenciada por factores como la humedad y el viento.

“Las altas temperaturas y la humedad elevada podrían causar enfermedades relacionadas con el calor. Beba abundante agua, permanezca en un lugar con aire acondicionado, evite exponerse al sol y verifique cómo se encuentran sus familiares y vecinos”, precisó el ente en su informe .

Los pueblos bajo advertencia son: Guayanilla, Luquillo, Arecibo, Aguada, Aguas Buenas, Cidra, Cayey, Comerío, Añasco, Guánica, Lajas, Naguabo, Moca, Yauco, Canóvanas, Hatillo, San Juan, Cabo Rojo, Santa Isabel, Juana Díaz, Cataño, Guaynabo, San Lorenzo, Bayamón, Maunabo, Río Grande, Gurabo, Manatí, Salinas, Mayagüez, Trujillo Alto, Camuy, Rincón, Vega Alta, Quebradillas, Aguadilla, Barceloneta, Peñuelas, Las Piedras, Toa Baja, Dorado, Ponce, Juncos, Yabucoa, Guayama, Arroyo, San Germán, Carolina, Toa Alta, Loíza, Isabela, Hormigueros, Florida, Caguas, Vega Baja, Fajardo,Humacao, Patillas y Ceiba.

El NWS recomendó a los ciudadanos tomar medidas al observar síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor.

Acorde con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) el agotamiento por calor es una condición causada por la exposición prolongada al calor, que provoca síntomas como sudoración intensa y fatiga, mientras que el golpe de calor es una emergencia médica más grave en la que el cuerpo no puede regular su temperatura, lo que puede llevar a daños en órganos y muerte si no se trata rápidamente.

Por otro lado, la institución científica detalló que un sistema de baja presión provocará lluvias en la tarde sobre el interior y oeste.

“Un sistema de baja presión en niveles altos continuará sobre la región hasta hoy, alejándose el domingo y dejando condiciones más estables en niveles altos. El patrón típico continuará, con lluvias en la mañana y noche sobre las zonas expuestas al viento (este y norte de Puerto Rico) y aguaceros con tormentas eléctricas aisladas en las tardes, sobre todo en el oeste. Hoy la actividad se verá reforzada por la baja presión superficial, y el lunes por la humedad asociada a Invest 96L. También, podrían formarse lluvias al sur y oeste de El Yunque y en las islas municipio", abundó el ente.

La probabilidad de precipitación es de 50 por ciento.