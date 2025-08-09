Radican cargos contra mujer tras allanamiento en residencia en Toa Baja

Agentes del Negociado la Policía de Puerto Rico (NPPR), adscritos a la División de Drogas Metropolitana, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja, donde arrestaron a dos mujeres, madre e hija, identificadas como Blanca Rivera Cantres, de 42 años, y su hija de 22.

Al momento de la intervención, ambas se encontraban en compañía de dos menores de tres meses y cinco años.

PUBLICIDAD

En el lugar, las autoridades ocuparon una pistola Glock calibre .40, 49 municiones del mismo calibre, cuatro cargadores, un Roni para pistola, 11 bolsas de marihuana, media libra adicional de la sustancia, 10 bolsas de cocaína, 615 cápsulas de crack, 52 pastillas, parafernalia y $1,693 en efectivo.

El Departamento de la Familia fue notificado para evaluar la situación en relación con los menores presentes.

El caso fue consultado con la fiscal Sayla Díaz Morales, de la Fiscalía de Bayamón, quien presentó cargos contra Rivera Cantres por tres violaciones al artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, una violación al artículo 608 de la Ley de Armas por posesión de armas de fuego sin licencia y una violación al artículo 622 de la misma ley por fabricación, distribución, posesión y uso de municiones, así como importación de municiones.

El juez Juan Ponce determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000, la cual fue prestada. Rivera Cantres fue fichada y posteriormente quedó en libertad hasta la vista preliminar.