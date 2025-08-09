Puerto Rico logra séptimo lugar grupal en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial

La delegación de Puerto Rico obtuvo el séptimo lugar en la categoría grupal de la segunda edición de la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial 2025 (IOAI, por sus siglas en inglés), celebrada del 2 al 9 de agosto en Beijing, China.

El evento reunió a estudiantes de 60 países para competir en distintas disciplinas de inteligencia artificial (IA).

En la categoría Empoderamiento Global del Talento en Inteligencia Artificial (GAITE, en inglés), que evalúa de forma individual las destrezas de programación, análisis de datos y resolución de problemas con IA, los representantes de la Isla, también alcanzaron las primeras puntuaciones.

El equipo estuvo compuesto por los estudiantes Alfredo López Curet, Ariana Rivera Ferraiuoli, He Shan y Álvaro Villafuerte González.

El líder del equipo fue el Dr. Edwin Flórez Gómez, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

La competencia incluyó pruebas de algoritmos, visión computarizada, procesamiento de lenguaje natural y optimización de modelos de IA.

La IOAI es un evento anual que reúne a jóvenes talentos de todo el mundo para promover la educación y el desarrollo en inteligencia artificial, fomentando la colaboración internacional y el avance tecnológico.