Proyecto Dignidad comienza asamblea general para elegir nueva presidenta del partido

La asamblea general de Proyecto Dignidad para escoger a una nueva presidenta y otros cargos en el Consejo dede Gobierno, arrancó hoy con una asistencia de un poco más de 230 asistentes.

La contienda está entre la actual secretaria general del partido, Nilda Pérez, y la excandidata a la alcaldía de Caguas, Dora Colón. Ambas son reconocidas dentro del partido por su trayectoria, según confirmó el presidente saliente, César Vázquez, quien destacó que, independientemente del resultado, se debe trabajar en unidad.

“Al final del día, el que gane debe recibir el apoyo de todo el mundo… Si algo tiene que haber en la democracia es que podamos diferir y que eso no nos divida”, dijo Vázquez.

Vázquez confesó que entre los retos para la nueva líder del partido será conseguir apoyo económico y fortalecer la base del aprtido, con comités activos que comuniquen los princpios y propuestas de la colectividad. Mencionó que la ausencia de representación en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) también complica el trabajo electoral y que será necesario ganarse la confianza del “pueblo, del gobierno federal y de los bonistas”.

¿Cuáles son sus enfoques?

La candidata Pérez destacó su experiencia organizativa, especialmente en la construcción de comités municipales y en el proceso de reorganización que comenzó este año. Explicó que ya se han reorganizado ocho comités y que se busca ampliar la estructura con directivas distritales y representantes en el Consejo de Gobierno.

“Nuestro enfoque inmediatamente, a partir de hoy, vamos a enfocarnos en la reorganización de los comités municipales, en la creación de las directivas distritales, vamos a empezar a hacer actividades para recaudar fondos (…) y vamos entonces a buscar desde ya esos candidatos que nos van a representar dignamente en la papeleta del 2028”, expreso.

Añadió, además, que no descarta aspirar a un cargo electivo, pero que su prioridad es “buscar el mejor talento” para la gobernación.

Colón, por su parte, afirmó que su candidatura se sustenta en la representación de la base del partido, asegurando que es necesario tender puentes entre esta y el liderato. Argumentó que se debe abrir la estructura interna y dar más protagonismo a los distintos portavoces.

“Yo creo en ampliar, abrir la base, a flexibilizar los procesos, a darle voces, que los portavoces seamos muchos más, contrario a mantener un partido pequeño, una estructura pequeña, que no crezca.

Asimismo, planteó que para revitalizar la militancia se debe “ir pueblo por pueblo, comité por comité, distrito por distrito” y dar a conocer a los excandidatos y líderes de la colectividad.

La candidata confesó no tener interés por el escaño a la gobernación.

A la 1:45 de la tarde se habían registrado 233 personas y había una fila adicional de unas 40, según datos provistos por la colectividad. La votación terminará a las 3:45.

Aunque la asistencia inicial fue baja, Vázquez aseguró que no le preocupaba la situación a largo plazo y que la prioridad está en el trabajo de reorganización con miras al próximo ciclo electoral.

“Esto es el comienzo. Este es el núcleo que vamos a utilizar para hacer el trabajo de llegar a todo Puerto Rico. A mí la asamblea que me importa es la del 2028”, concluyó el presidente.

Mientras, el excandidato a la gobernación Javier Jiménez estuvo presente para emitir su voto, pero no atendió a la prensa. También estuvo presente la excandidata a comisonado residente, Viviana Ramírez y la represante Lisie Burgos.

