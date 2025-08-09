Héctor Ferrer acusa al PNP de improvisar con la seguridad pública

El portavoz del PPD en la Cámara de Representates, Héctor Ferrer, en conferencia de prensa en la CEE.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, cuestionó la “improvisación” del Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en torno al futuro del Departamento de Seguridad Pública (DSP), tras cambios constantes en su postura sobre la agencia.

“¿En qué quedamos? Primero decían que el DSP funcionaba, luego que había que sacar a la Policía y ahora que hay que eliminarlo. Desde el 2017, tanto el PPD como los propios negociados advertimos que esta estructura sería un fracaso, pero el PNP prefirió ignorar esas advertencias y hoy estamos pagando las consecuencias”, afirmó Ferrer Santiago.

El legislador recordó que el PPD presentó el Proyecto de la Cámara 261 con el fin de eliminar el DSP y devolver la independencia operativa a las agencias de seguridad. Según explicó, esta medida permitiría agilizar la toma de decisiones, mejorar la comunicación entre las agencias y responder con mayor eficacia a las necesidades de seguridad de la ciudadanía.

“La seguridad de Puerto Rico no puede seguir a merced de cambios de postura y decisiones improvisadas. El DSP tiene que desaparecer, y cada día que pase sin corregir este error es un día más de riesgo para la gente”, sostuvo.

Ferrer Santiago concluyó que, ocho años después de su creación, “el propio Gobierno admite lo que advertimos desde el primer día. Ya es hora de actuar y de poner al pueblo por encima de la improvisación política”.