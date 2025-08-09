DRNA interviene por pesca ilegal de jueyes en reserva natural de Río Grande

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó este sábado que personal de la agencia realizó varias intervenciones por la pesca ilegal de jueyes en la reserva natural Espíritu Santo, en Río Grande.

“Un grupo del (Cuerpo de) Vigilantes intervino ayer, viernes, con varias personas que violaron las disposiciones del Reglamento de Pesca Número 7949, particularmente pescando, ilegalmente, jueyes en una reserva natural, algo que está prohibido” comentó el Secretario.

Actualmente, se encuentra en vigor la veda del juey, la cual inició el 15 de julio y se extiende hasta el 15 de octubre, la cual, prohíbe su captura fuera de las fechas permitidas. Sin embargo, en las áreas designadas como reservas naturales la captura de jueyes está prohibida durante todo el año.

“Hago un llamado a todo pescador para que se adhiera a ley y no incurra en conducta ilegal. La veda de jueyes está establecida para evitar la reducción en el número de la especie en Puerto Rico, por eso es importante respetar la misma siempre”, añadió Quiles.

El Artículo 8.21, inciso A del Reglamento de Pesca establece que “será ilegal que los pescadores recreativos o comerciales capturen o posean juey de tierra, juey azul o juey malancú cuando: (A) se encuentren en los terrenos de áreas designadas como reservas naturales y en las áreas bajo administración del Departamento”.

Quiles detalló que los casos serán referidos a la Oficina de Asuntos Legales para el trámite administrativo y legal correspondiente.

Un juey es un cangrejo pequeño que se encuentra comúnmente en zonas costeras, manglares y ríos. Existen diferentes especies, pero en Puerto Rico y el Caribe es común encontrar el juey azul (Callinectes sapidus).

El juey es conocido por su caparazón duro y sus pinzas, y es un animal omnívoro que se alimenta de algas, pequeños peces, materia orgánica y detritos.