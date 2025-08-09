Dos muertos y un herido tras tiroteo frente a condominio en Ponce

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) investiga una balacera ocurrida en la madrugada de este sábado frente al condominio Paseo de la Reina, en Ponce, que dejó dos personas muertas y una herida.

Según el informe preliminar, las autoridades encontraron el cuerpo baleado de Luis A. Padilla Sepúlveda, de 41 años, en el interior de un auto.

Relacionado a estos hechos, un hombre y una mujer resultaron con múltiples heridas de bala, los cuales fueron transportadas por paramédicos a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó la muerte de la fémina.

La perjudicada fue identificada como Camille Ariam Torres de 28 años, residente de Bayamón.

El agente Luis Casiano adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión a la fiscal Xiomara Quiles Morales, se hicieron cargo de la pesquisa.

Reportan asesinato en Manatí

Por otro lado, las autoridades investigan una muerte violenta reportada ayer, viernes, en el barrio Cantito, en Manatí.

De acuerdo con el NPPR, en el patio de una residencia fue encontrado un hombre tirado boca abajo, con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El mismo fue identificado como Gabriel García Rodríguez, de 41 años, el cual poseía expediente criminal por sustancias controladas en el año 2005.

El fiscal Ismael Ortiz Roldán se personó a la escena y expidió la boleta para el levantamiento del cadáver y el traslado al Instituto de Ciencias Forenses, para fines de autopsia y análisis de rigor.

En el lugar se personó el agente Reinaldo Ortiz, de la división de Servicios Técnicos del área de Arecibo, quien tomó fotos y levantó varios casquillos de bala.