Detienen a un adolescente de 17 años tras iniciar un tiroteo en Nueva York

Turistas pasan junto a un cartel de Fin de Año antes de la celebración en Times Square, Nueva York, el 29 de diciembre de 2023. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas la madrugada de este sábado en Times Square, Nueva York, informó la Policía local.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:20 de la madrugada hora local tras una disputa, según un portavoz policial citado por AFP. Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 y otro de 65 años recibieron impactos de bala en las extremidades inferiores.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue, donde se confirmó que se encontraban en condición estable. “El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”, indicó la misma fuente. El sospechoso aún no ha sido acusado formalmente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud huyendo en pánico, aunque AFP no pudo verificar de forma independiente su autenticidad. Tras el tiroteo, varios tramos de Broadway y de la Séptima Avenida fueron cerrados, y más de una docena de patrullas acudieron a la escena.

Contexto de violencia armada

El hecho reaviva el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. A finales de julio, un hombre mató a cuatro personas en un rascacielos de Manhattan antes de suicidarse, en el que fue considerado el ataque más letal en la ciudad en 25 años.

Aunque Nueva York cuenta con leyes relativamente estrictas, la disponibilidad de armas en el país sigue siendo alta, y episodios de violencia como este se repiten con frecuencia. El sábado pasado, otro tiroteo en Montana dejó cuatro personas muertas.