Radican cargos contra sospechosos de asesinar a joven en discoteca de Mayagüez

La Fiscalía de Mayagüez presentó este jueves cargos contra Kaleb Daniel Casablanca Vega, de 22 años; Junior González Robles, de 28 años; y Christopher Ónix González Robles, de 21 años, por el asesinato de a Jonathan Cruz González, de 19 años, y herir a otros cuatro menores en la discoteca Palem Drinks & Good Vibes en Mayagüez.

El fiscal del Departamento de Justicia, Elmer Luis Cuerda radicó 11 cargos contra Kaleb Daniel Casablanca Vega.

Estos incluyen, asesinato en primer grado, tentativa de asesinato en primer grado, uso ilegal de armas largas, disparar o apuntar armas de fuego, uso de municiones, uso de armas de fuego sin licencia y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, al amparo del Código Penal y la Ley de Armas de Puerto Rico.

Christopher Ónix González Robles y Billy Junior González Robles enfrentan cinco cargos por encubrimiento, asesinato en primer grado en modalidad de cooperador, uso de armas de fuego sin licencia, uso ilegal de armas largas y uso de municiones, al amparo del Código Penal y la Ley de Armas de Puerto Rico.

Según la investigación del agente Gabriel Cruz Izquierdo, adscrito a la División de Homicidios del Negociado de la Policía de Mayagüez, los imputados sostuvieron un altercado con Cruz González, cuando Casablanca Vega sacó un rifle y realizó varios disparos dentro de la discoteca, causándole la muerte a Cruz González e hiriendo a cuatro menores el pasado 1 de agosto de 2025.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, encontró causa por todos los cargos presentados por la Fiscalía, que dirige la Fiscal de distrito Blanca Portela Martínez, y le impuso una fianza global de $1,500,000 millones a Casablanca Vega. Mientras que Christopher Ónix enfrenta una fianza de $650,000 y Billy Junior una fianza de $350,000. Los acusados no prestaron la fianza, por lo que serán ingresados a prisión. La vista preliminar será señalada mañana, viernes.