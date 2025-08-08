Locales

Policía investiga secuestro y agresión a hombre en carretera hacia El Yunque

Alega que se encontraba frente a una barbería cuando fue abordado por varias personas

Policía de Puerto Rico.
Por Metro Puerto Rico

Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un incidente reportado la mañana del viernes, 8 de agosto de 2025, donde un hombre, de 47 años, alegó haber sido secuestrado y agredido por varios individuos en la carretera 191, en dirección a El Yunque, en el pueblo de Río Grande.

De acuerdo al reporte de la Policía, el hombre se encontraba frente a una barbería cuando fue abordado por varias personas a bordo de un vehículo, quienes le indicaron que se montara y posteriormente lo transportaron al mencionado sector.

Allí, de acuerdo con la información policiaca, los individuos lo amordazaron, lo ataron de manos y pies, y lo agredieron físicamente. También denunció haber recibido quemaduras con encendedores tipo antorcha en diferentes partes del cuerpo.

Paramédicos atendieron al perjudicado en el lugar y lo trasladaron en ambulancia a una institución hospitalaria, donde fue atendido y su condición fue descrita como estable.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo está a cargo de la investigación.

Hombre resulta herido de bala mientras conducía en Río Grande

Un joven, de 21 años, resultó herido de bala el viernes a eso de las 9:50 de la mañana, mientras conducía por la carretera 958, kilómetro 1.3, en el puente del barrio Malpica, en Río Grande, informó la Policía de Puerto Rico

Según indicó la Policía, varios individuos a bordo de otro vehículo se le acercaron al perjudicado y le realizaron múltiples disparos, alcanzándolo en el brazo derecho.

El hombre llegó por sus propios medios a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó una herida de bala con entrada y salida. Su condición fue descrita como estable.

Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo continúan con la investigación del caso.

La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si posee información que pueda ayudar a esclarecer este incidente. También pueden escribir a través de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook en www.facebook.com/prpdgov

