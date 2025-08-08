Policía investiga secuestro y agresión a hombre en carretera hacia El Yunque

Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un incidente reportado la mañana del viernes, 8 de agosto de 2025, donde un hombre, de 47 años, alegó haber sido secuestrado y agredido por varios individuos en la carretera 191, en dirección a El Yunque, en el pueblo de Río Grande.

Recomendada: Con fecha la vista preliminar contra acusados por balacera en discoteca de Mayagüez

PUBLICIDAD

De acuerdo al reporte de la Policía, el hombre se encontraba frente a una barbería cuando fue abordado por varias personas a bordo de un vehículo, quienes le indicaron que se montara y posteriormente lo transportaron al mencionado sector.

Allí, de acuerdo con la información policiaca, los individuos lo amordazaron, lo ataron de manos y pies, y lo agredieron físicamente. También denunció haber recibido quemaduras con encendedores tipo antorcha en diferentes partes del cuerpo.

Paramédicos atendieron al perjudicado en el lugar y lo trasladaron en ambulancia a una institución hospitalaria, donde fue atendido y su condición fue descrita como estable.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo está a cargo de la investigación.

Hombre resulta herido de bala mientras conducía en Río Grande

Un joven, de 21 años, resultó herido de bala el viernes a eso de las 9:50 de la mañana, mientras conducía por la carretera 958, kilómetro 1.3, en el puente del barrio Malpica, en Río Grande, informó la Policía de Puerto Rico

PUBLICIDAD

Según indicó la Policía, varios individuos a bordo de otro vehículo se le acercaron al perjudicado y le realizaron múltiples disparos, alcanzándolo en el brazo derecho.

El hombre llegó por sus propios medios a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó una herida de bala con entrada y salida. Su condición fue descrita como estable.

Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo continúan con la investigación del caso.

La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si posee información que pueda ayudar a esclarecer este incidente. También pueden escribir a través de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook en www.facebook.com/prpdgov