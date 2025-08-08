Muere el tirador activo en el campus de la Universidad de Emory en Atlanta

La Policía de Atlanta informó que el sospechoso del tiroteo reportado este viernes en el campus de la Universidad de Emory, en Georgia, ha muerto, y que no existe una amenaza activa para la universidad ni para las zonas aledañas. Según las autoridades, se trató de un único atacante.

Un agente del orden resultó herido durante la respuesta al incidente, aunque no se ha precisado si recibió un disparo ni la gravedad de sus lesiones.

PUBLICIDAD

La directora ejecutiva del condado de DeKalb, Lorraine Cochran-Johnson, confirmó que la situación está contenida, pero instó a los residentes a permanecer en sus hogares como medida de precaución mientras continúa la investigación.

“Mis pensamientos y oraciones están con quienes se han visto afectados por este hecho, y agradezco la rápida respuesta de las fuerzas del orden. Insto a todos a mantenerse alerta, permanecer bajo resguardo y seguir las indicaciones oficiales mientras permitimos que la Policía complete su investigación”, declaró Cochran-Johnson.

Las autoridades mantienen activo el operativo en la zona para recopilar pruebas y esclarecer las circunstancias del tiroteo, ocurrido cerca de la farmacia CVS de Emory Point.

Según informó The Associated Press, el personal de un deli cercano al campus de la Universidad de Emory escuchó disparos y se encerró en el local.

Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Muir, un deli en Atlanta, dijo a la AP que los empleados escucharon una ráfaga de disparos.

PUBLICIDAD

Randy Gold contó que salía de un hospital cercano a la Universidad de Emory cuando vio a personas huyendo de una situación con un tirador activo.

“En realidad estábamos saliendo del hospital. Mi padre acababa de recibir el alta, así que salíamos del ascensor en silla de ruedas. Tan pronto nos dirigimos hacia la salida, la gente empezó a correr hacia nosotros: doctores, enfermeras, empleados del servicio de estacionamiento, todos gritando que había un tirador activo”, relató Gold a CNN.

Dijo que él y su padre “se agacharon en un pasillo” y entraron en la primera oficina que encontraron.

Actualmente se encuentra refugiado en el Hospital de la Universidad de Emory, que está bajo cierre de seguridad. Gold indicó que, hasta el momento, la única información que ha recibido sobre la situación en desarrollo proviene del propio hospital.