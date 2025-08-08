Juan Dalmau hospitalizado luego de sufrir percance de salud

El excandidato a la gobernación y secretario del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, se encuentra ingresado en un hospital luego de sufrir un percance de salud.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de Dalmau se confirmó la información. El mismo asegura que el político se encuentra bajo observación y en proceso de recuperación.

“Fue hospitalizado anoche, jueves, tras presentar un evento de salud inesperado que requirió evaluación médica. Actualmente se encuentra de buen ánimo y bajo observación de un excelente equipo de profesionales de la salud en un hospital en San Juan”, lee el escrito.

De acuerdo al periodista Rafael Lenín López, Dalmau está recluido en la zona de intensivo de una institución hospitalaria por “sangrado intestinal”.

Bajo observación médica y en proceso de recuperación. pic.twitter.com/AXoAOikq6b — Juan Dalmau (@juandalmauPR) August 8, 2025

AHORA: Hospitalizado en intensivo de una institución del Centro Médico @juandalmauPR por sangrado gastrointestinal, dicen fuentes de Primer Round de @magic973fm. pic.twitter.com/zBD5uPoVAY — Rafael Lenín López (@LeninPR) August 8, 2025

Su familia pasó por una situación similar cuando en octubre del 2024, su esposa Griselle Morales, tuvo que ser hospitalizada por varias semanas en medio de la campaña electoral. Ante esto, Dalmau tuvo que suspender su participación en varios debates que se llevarían a cabo en la recta final de la contienda.

Finalmente, Dalmau culminó en la segunda posición de la carrera por la gobernación, por debajo de la actual gobernadora Jenniffer González Colón.

Juan Dalmau ahora es analista político aunque antes decía que no lo contemplaba

Desde el pasado mes de junio, Dalmau, se ha desempeñado como analista político en Noticentro al Amanecer (WAPA TV), a pesar de que en un momento dado indicó que no contemplaba este tipo de función.

En enero de este año, en entrevista con Metro Puerto Rico, Dalmau aseguró que en ese momento no contemplaba estar en un espacio de análisis político y que su rol como fiscalizador sería en momentos precisos.

“Yo no quiero caer en el tema del bochinche diario, pequeño, que en ocasiones se genera en las administraciones de gobierno. Es como cuando uno ve cosas como lo que ocurrió en Recursos Naturales y La Parguera, lo que está ocurriendo en la universidad, lo que ocurrió con el secretario de la Gobernación. Nos obliga a tener que salir a denunciar la forma antidemocrática en que el gobierno está manejando la situación”, expresó.

Dalmau también ha estado realizando reuniones con congresistas en la capital federal para impulsar el movimiento independentista en la isla.