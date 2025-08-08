Entregan decretos a 150 jóvenes empresarios: ¿Cuáles son los requisitos para obtener uno?

Un total de 150 jóvenes empresarios recibieron decretos con el fin de que puedan desarrollar sus negocios bajo una iniciativa del gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Bajo el lema “Aprende, Conecta y Crece”, se anunció el lanzamiento de “El Network”, una iniciativa diseñada para formar un cohorte que informe, conecte, fortalezca y expanda la comunidad empresarial de los jóvenes puertorriqueños.

“Nos llena de motivación anunciar el lanzamiento de una red diseñada para fortalecer el ecosistema de jóvenes empresarios en Puerto Rico a través de un modelo de comunidad, aprendizaje y colaboración. Este network brindará apoyo continuo a emprendedores actuales y futuros, guiándolos en cada etapa y estimulando su crecimiento para fortalecer la economía de nuestra isla”, expresó la gobernadora.

De otra parte, el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard subrayó el hecho de que, de enero a julio de este año, la Oficina de Incentivos de la agencia ha otorgado 612 decretos a jóvenes empresarios bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico, procedentes de 26 diferentes municipios.

“Cuando viajamos a diferentes pueblos de la isla, vemos cómo ha ido creciendo el emprendimiento. Reconocemos que, fundamentalmente, esto se debe al empuje personal y al tesón de cada emprendedor. Pero también queremos ayudarles a seguir creciendo con herramientas existentes como el Código de Incentivos, con la eliminación de gran parte de la burocracia en los procesos de obtención de decretos, que ya se siente en el ambiente, y con iniciativas como esta – El Network”, destacó.

Entre los 150 decretos entregados, se encuentran los siguientes: Yamuchi Ramen, servicios móviles de comida en Cayey; El Vagón Hardware, ventas de equipo y herramientas industriales en Yauco; House of Ella, empresaria dedicada al campo de la belleza en San Juan; y Dogotory Veterinary Services, clínica veterinaria en Mayagüez.

El DDEC anunció que ha superado el atraso acumulado en este programa y, a partir de ahora, se compromete a resolver todas las solicitudes de decretos de joven empresario en un plazo máximo de 90 días.

“Desde la Oficina de Gerencia de Permisos estamos comprometidos con los jóvenes, facilitando herramientas y procesos de permisos que les permitan desarrollarse y emprender con mayor agilidad”, indicó Norberto Almodóvar Vélez, secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos

¿Cómo obtener decreto de joven empresario?

Para obtener el decreto de Joven Empresario, los solicitantes que deseen crear un negocio deben ser menores de 35 años y residir en Puerto Rico. Reciben, por un periodo de 3 años, 100% de exención en contribución sobre los primeros $500,000 del ingreso neto del nuevo negocio y 100% de exención en contribuciones sobre propiedad mueble y contribuciones municipales.

“Felicitamos a todos los jóvenes que tomaron este paso importante, y al secretario Negrón Reichard, al director Ernesto Zayas y al DDEC por ser ese apoyo clave en este esfuerzo que están emprendiendo. Desde PRFAA continuaremos trabajando para conectar a nuestros empresarios con recursos y programas federales que fortalezcan sus proyectos, impulsando así la inversión, la competitividad y el crecimiento económico de Puerto Rico en el marco de nuestra integración plena al mercado estadounidense”, añadió la directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli.

Por otro lado, “El Network” es una plataforma estratégica que permitirá a los empresarios conectarse con potenciales socios, clientes y aliados de los negocios. Les brindará acceso a recursos gubernamentales, tales como información y apoyo para acceder a fondos públicos y reducir costos en trámites; educación empresarial a través de charlas y sesiones con líderes del sector; visibilidad; y la oportunidad de hacer networking y asistir a eventos del ecosistema.

Durante la actividad de lanzamiento, se instaló un módulo con notarios y personal técnico para la aceptación de decretos de exención contributiva sin costo de gestión, principal beneficio del evento. Además, funcionarios del DDEC ofrecieron orientación sobre el Programa de Comercio y Exportación, la Oficina de Incentivos para Negocios, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Secretaría Auxiliar de Programas Federales. Asimismo, la aceleradora Colmena66 informó sobre diversos eventos de apoyo a la comunidad empresarial, como el BE Fest, que se celebrará el 29 de agosto en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.