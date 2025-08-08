Arrestan sobre 30 personas durante operativo antidrogas en zonas cercanas a escuelas

La Policía de Puerto Rico realizó sobre 30 arrestos durante un operativo antidrogas que fue realizado en puntos cercanos a escuelas de varios municipios alrededor de la isla.

Según el informe de la uniformada, en el operativo se arrestó a un total de 36 personas.

“El éxito de este operativo demuestra nuestro firme compromiso con la seguridad de nuestras escuelas y de los menores que en ellas se educan. Estas acciones no se detendrán aquí; continuaremos desplegando estrategias sostenidas en todo Puerto Rico para erradicar la presencia del narcotráfico en entornos escolares”, expresó Jorge Luyando Pérez, teniente coronel y director del Negociado de Drogas de la Policía de Puerto Rico, en declaraciones escritas.

Las zonas impactadas fueron áreas escolares de Cidra, San Lorenzo, Fajardo, Bayamón, Río Piedras, Humacao, Arecibo, Yauco, Villalba, Arroyo, Aguadilla y San Sebastián. La intervención, encabezada por Carlos Cruz Burgos, coronel y director de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales, resultó en la ocupación de sustancias controladas, dinero en efectivo, vehículos y equipo electrónico de vigilancia ilegal.

“Este esfuerzo coordinado es parte del compromiso del superintendente de la Policía, Joseph González, con la seguridad de nuestros niños, el personal docente y la comunidad escolar en general. No permitiremos que el narcotráfico se normalice en espacios que deben ser seguros para aprender y crecer”, sostuvo Cruz Burgos.

Las autoridades aseguraron que esta intervención corresponde a la primera fase de un plan de trabajo. La segunda fase comenzará el 13 de agosto e incluirá orientaciones sobre prevención del uso y abuso de sustancias controladas, a cargo de las divisiones de Relaciones con la Comunidad y el Negociado de Drogas de la Policía de Puerto Rico, con apoyo del Departamento de Justicia y el Departamento de Educación.

Se solicitó que quienes posean información sobre la venta o distribución de drogas cerca de escuelas pueden comunicarse, de manera confidencial, al 787-343-2020. También pueden escribir a través de X en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.