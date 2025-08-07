La empresa LUMA Energy anunció interrupciones programadas para el jueves, 7 de agosto de 2025, las cuales describieron como “cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos los clientes”.

Recomendada: Alcalde de Guayama denuncia cobro indebido de luz por parte de LUMA Energy

PUBLICIDAD

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo personal de la empresa en declaraciones escritas.

Para la mañana del jueves, LUMA reporta un 99.69 % de sus clientes con servicio eléctrico.

¿Cuáles son los pueblos y comunidades que se pueden quedar sin luz el jueves, 7 de agosto de 2025?

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Bayamón - BO. CERRO GORDO SECTOR LOS FONSECA, BO. CERRO GORDO SECTOR GARCIA NAZARIO & LOS ORTEGA CAMINO LAS ABEJAS PR-830, BO. MINILLAS CALLES BASILIO, LAUREANO, MAYSONET & DEL CARMEN, SECTOR PEPE TORRES.

Arecibo- Sector Iglesias, Hato Abajo, Car 492 km. 3.9 Int.

Manatí - EN CARR. 149 BO. COTO SUR,SABANA SECA

Ponce - COM CANAS / EL TUQUE , ESQ DR PILA COM CANAS

Manatí- DE 45 FT S5.7. FID: 21156117. EN CARR. 149 BO. COTO SUR, SABANA SECA EN MANATI

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aguadilla- BO. MONTAÑA POBLADO SAN ANTONIO SEC. CAMPO ALEGRE, REPARTO LOS PINOS, BO. CEIBA ALTA, BO ARENALES SEC. LA CHARCA, BO. MONTAÑA POBLADO SAN ANTONIO SEC. CAMPO ALEGRE, REPARTO LOS PINOS, BO. CEIBA ALTA, BO ARENALES SEC. LA CHARCA

Mayagüez- EDU. ESCUELA MARÍA LUISA ARCELAY, RES. RESIDENCIAL SÁBALOS GARDENS, URB. EXTENSIÓN VILLAS DEL OESTE, URB. VILLAS DEL OESTE, HOSP. CENTRO MÉDICO DOCTOR RAMÓN EMETERIO BETANCES, COM. CLUB DEPORTIVO DE MAYAGÜEZ, COND. MAJAGUAL 1, COND. MAJAGUAL 2, RES. RESIDENCIAL CANDELARIA, RES. RESIDENCIAL EL CARMEN, RES. RESIDENCIAL KENNEDY, RES. RESIDENCIAL RAMÍREZ DE ARELLANO, URB. GUANAJIBO HOMES, URB. MIRAMAR, URB. RAMÍREZ DE ARELLANO, URB. SAN JOSÉ, URB. VISTA VERDE

San Juan - CALLE CERVANTES ESQ. ASHFORD CONDADO, CITIBANK, EL CANARIO HOTEL, SON SID CONDOMINIP, ASHFORD HOUSE, CERVANTES, CANDINA

Coamo- CASCO URBANO DE COAMO Y ZONA RURAL DE COAMO

Requerido por el cliente

San Juan - COND. EL ZORZAL APARTMENTS

Nueva construcción

Carolina - COND. TORRES DE CAROLINA, WALGREENS CARR 860