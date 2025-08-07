Alcalde de Guayama denuncia cobro indebido de luz por parte de LUMA Energy

Conferencia de Prensa sobre el apagón general, de los componentes energéticos y de gobierno. Luma, Monacillos, SanJuan.Metro PR 16 de abril de 2025

El alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, denunció este miércoles lo que catalogó como un intento indebido de cobro por parte de LUMA Energy, al pretender facturar más de $10,000 mensuales en consumo de energía eléctrica correspondientes al complejo deportivo municipal y a la cancha Roque Nido.

Según el mandatario municipal, ambos espacios están cobijados bajo el acuerdo de Contribución en Lugar de Impuesto (CELI), por lo que deberían estar exentos del pago por servicio eléctrico al tratarse de instalaciones utilizadas para fines públicos y por organizaciones sin fines de lucro. El CELI es la aportación como contribución en lugar de impuestos que distribuye la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para compensar a los municipios por la exención de tributos municipales que tiene la AEE.

“Es un abuso que quieran imponer un cargo mensual cuando ambos clasifican para los beneficios cobijados bajo el CELI. Estos espacios se utilizan para actividades recreativas, educativas y deportivas que benefician a nuestra comunidad”, expresó Vázquez Molina en declaraciones escritas.

El alcalde sostuvo que el municipio cumplió con los requisitos establecidos por el consorcio energético para identificar los espacios elegibles, pero aun así LUMA mantiene su intención de cobrar el servicio sin ofrecer justificación. “Lo que es insólito es que su determinación carece de explicaciones explícitas”, agregó.

Además, Vázquez Molina recordó que el acuerdo CELI también exime a LUMA del pago de arbitrios en ciertos proyectos municipales, lo que a su juicio agrava aún más la postura del operador eléctrico.

Con esta denuncia, el ejecutivo municipal se suma a otros alcaldes, como el de San Germán, que han presentado situaciones similares. Hizo un llamado a la gobernadora Jenniffer González Colón para que intervenga y garantice el cumplimiento del acuerdo.

Finalmente, Vázquez indicó que su equipo legal evalúa alternativas para enfrentar esta situación y reiteró su compromiso de defender los derechos del municipio bajo el marco del CELI.