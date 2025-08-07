Aumentan las muertes y lesiones por conducción agresiva en Puerto Rico

La conducción agresiva sigue siendo una de las principales amenazas a la seguridad vial en Puerto Rico, según datos divulgados por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST). Entre los años 2020 y 2022, se registraron 273 muertes relacionadas con exceso de velocidad o manejo hostil, en su mayoría hombres jóvenes entre los 18 y 34 años.
Los datos del sistema FARS también revelan que el 82% de las víctimas fatales eran varones, con los grupos de 25 a 34 años (27%) y de 18 a 24 años (21%) siendo los más afectados. Las muertes ocurrieron con mayor frecuencia entre jueves y domingo, especialmente en horas de la tarde y noche. San Juan encabeza la lista de municipios con más fatalidades, seguido por Caguas, Bayamón, Ponce y Salinas.
En ese mismo periodo, más de 64,000 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito, y al menos 833 lesiones estuvieron directamente asociadas al uso de velocidad insegura. Las madrugadas de fines de semana y los meses de verano fueron los momentos de mayor riesgo, según los hallazgos de la CST.
El patrón no ha mejorado. Entre 2023 y 2024, se documentaron 79,726 intervenciones por conducción agresiva, lo que representa un 38% del total de las acciones de fiscalización vial en Puerto Rico.
Los comportamientos más frecuentes incluyen bloquear el paso a otros vehículos, cambios de carril indebidos, seguir de cerca (tailgating), tocar bocina de forma hostil, ignorar semáforos en rojo y usar luces altas para intimidar. Estas acciones no solo conllevan multas bajo la Ley 22-2000, sino que aumentan el riesgo de accidentes graves y el estrés al conducir.
Factores como la congestión vehicular, la prisa, la impunidad y la sensación de anonimato detrás del volante propician este tipo de conducta. Una encuesta realizada en 2023 por la propia CST reveló que el 47.8% de los encuestados identificó el exceso de velocidad como uno de los principales peligros al conducir, solo superado por las condiciones de las carreteras y el uso del celular.
Ante este panorama, la CST lanzó esta semana la campaña “Contrólate, haz la diferencia”, con un enfoque educativo en medios, redes sociales y eventos comunitarios, además de reforzar la vigilancia policial.
“Conducir agresivamente pone en riesgo la vida de todos. Exhortamos a todos los ciudadanos a mantener el control y marcar la diferencia en cada decisión que tomen frente al volante”, expresó el director ejecutivo de la CST, José “Memo” González.