Secretario del DRNA asegura investigación sobre residencia de los suegros de la gobernadora en La Parguera no será “engavetada”

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, aseguró que la investigación sobre la residencia de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón en la zona de La Parguera en Lajas continúa y que no es un asunto que se “amapuchará”.

Lee también: Justicia no recomienda FEI a secretario del DRNA por orden sobre La Parguera

PUBLICIDAD

En entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320, el secretario del DRNA insistió en varias ocasiones en que la investigación que comenzó bajo la pasada administración continúa en manos de oficiales examinadores de la agencia y que en su momento se llegará a una conclusión.

“Eso está bajo los oficiales examinadores, con quienes yo he decidido no interactuar para evitar que se piense que yo trato de influir a estos profesionales, tan pronto terminen lo que están haciendo llegará a mis manos y tomaré determinaciones, en este momento no ha concluido,” expresó Quiles en la entrevista radial.

“Los casos llegan al oficial examinador que es un ente independiente, el secretario no puede influir sobre esos oficiales examinadores, ellos hacen sus investigaciones, buscan la información necesaria para poder tomar una determinación y tan pronto terminan someten la recomendación al secretario, para que el secretario tome el curso a seguir,” añadió.

Al ser cuestionado sobre cuánto tiempo lleva la investigación y cuándo podría concluir, este respondió: “Tomará el tiempo que tome, no quiero que se piense que estoy tratando de acelerar las cosas o postergarlas, debe tomar el tiempo que los oficiales examinadores determinen, yo no voy a ejercer ninguna influencia.”

Quiles se defendió de quienes piensen que la investigación, por ser relacionada a la gobernadora Jenniffer González, no concluirá o no se trabajará en la misma, asegurando que quien lo cuestione “no me conoce.”

PUBLICIDAD

“Yo no voy a dejar que nada se quede en ascuas, se va a ejecutar el debido proceso,” aseguró Quiles.

“Confíen, que el pueblo confíe en que se está trabajando, esto no se va a amapuchar, el que piense eso no me conoce. No se va a engavetar nada,” añadió.

Justicia no recomienda FEI a secretario del DRNA

En el día de ayer, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que no se recomendará la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar a Quiles.

La determinación ocurre en respuesta a un referido presentado el 14 de enero de 2025 por el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, quien alegó posibles irregularidades relacionadas con la Orden Administrativa 2025-01, suscrita por el secretario del DRNA el 9 de enero de 2025. Se trata de la orden mediante la cual el funcionario archivó las investigaciones relacionadas a las construcciones en la zona de La Parguera en Lajas.

“Tras un análisis exhaustivo de la prueba recopilada y los fundamentos legales aplicables, concluimos que no existe causa suficiente para creer que el secretario Quiles Pérez incurrió en conducta delictiva en los hechos evaluados. Por ello, se recomendó no proceder con la designación de un Fiscal Especial Independiente,” expresó la directora interina de DIPAC, fiscal Sonia Martínez Ortiz.