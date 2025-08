VIRAL | Joven detiene vehículo de asistencia en la carretera tras ver una cucaracha en su carro

Un video se viralizó en redes sociales, luego de que una mujer detuviera su carro en plena vía rápida al encontrarse con una cucaracha dentro del auto.

La joven, identificada como @soydreapaola en TikTok, compartió las imágenes del momento donde, entre lágrimas, agradece al equipo de asistencia en la carretera que acudió a socorrerla en medio del expreso en Puerto Rico.

“Puede ser que yo acabo de parar a esta gente (mostrando el vehículo oficial) porque tengo una cucaracha en el carro y yo no puedo guiar. Literalmente, tuve que llamar a mi madre y le dije ´Me tienes que buscar con tu novio porque yo no voy a montarme en el carro´. Yo no voy a guiar el carro con una puta cucaracha", expresó la mujer.

“Gracias por pararse y perdonen. Es que esa es mi fobia más grande del mundo, te lo prometo”, añadió.

Su reacción ha desatado un debate en las plataformas digitales. Mientras algunas personas expresan empatía y aseguran comprenderla por su fobia a las cucarachas, otras critican que se haya requerido asistencia para una situación que no consideran una verdadera emergencia.

“No me río porque puedo ser yo fácil”, “Bendito, qué bueno que te ayudaron”, “Bueno, mejor que pare antes de tener un accidente, pero no sé si una cucaracha entra dentro de la definición de asistencia en carretera” y “La generación de cristal. Que deje de comer dentro del carro y fumigue”, fueron algunos de los comentarios destacados.