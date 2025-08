Gobierno rechaza alza en tarifa base para pagar pensiones y aumentar presupuesto de LUMA

El zar de energía, Josué Colón, reaccionó este domingo al aumento provisional en la factura de la luz, que incluye los fondos para el pago de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y una petición de LUMA Energy para aumentar su presupuesto.

Sobre las pensiones, el ingeniero indicó: “El gobierno de Puerto Rico y sus componentes habían identificado otras iniciativas para atender ese asunto, pero la Junta de Supervisión Fiscal no autorizó esas otras iniciativas”.

En relación al consorcio, declaró que “nosotros insistimos en que LUMA tiene los recursos suficientes para atender y lo que tienen que hacer es una introspección al interior de sus operaciones para utilizar de manera más eficiente los $700 millones que ellos tienen disponibles del presupuesto del año fiscal”.

Colón además respondió a la empresa privada tras expresar su preocupación por la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de no aprobar en su totalidad los fondos solicitados bajo la tarifa provisional.

“La solución no puede ser como la plantea LUMA que es aumentarle el kilovatio hora a 11 centavos a toda la clientela porque, según ellos, los recursos inmensos que tienen de decenas de millones, por no decir cientos de millones y billones, no son suficientes y necesitan más”, sostuvo.

La compañía encargada de la transmisión y distribución energética había emitido las siguientes declaraciones escritas: “La red eléctrica ha sufrido décadas de abandono bajo la administración de la AEE y continúa viéndose afectada por su mal manejo financiero. Tal como se refleja en nuestro informe más reciente de métricas, el incumplimiento de la AEE en su compromiso de financiar adecuadamente cuentas operacionales clave ha tenido un efecto devastador en las familias y negocios puertorriqueños, con un aumento del2 % en la frecuencia de interrupciones y un 12 % en su duración durante el último año como resultado directo”.

“Es importante recalcar que la decisión de hoy aumenta el riesgo de interrupciones y pone en riesgo la seguridad de nuestros clientes. Esto aplica especialmente al caso de la cuenta de emergencia, la cual no ha recibido los fondos y actualmente tiene un balance negativo de más de $200 millones. Si una tormenta o huracán impacta la isla, nuestros esfuerzos de recuperación se verán significativamente comprometidos, lo que podría tener un impacto devastador en el pueblo de Puerto Rico. Como hemos expresado en varias ocasiones, ninguna empresa de servicio eléctrico en el mundo puede construir un sistema confiable sin inversiones sostenidas en infraestructura crítica. Aunque la inversión aprobada permitirá atender parte de la infraestructura obsoleta y deteriorada, simplemente no es suficiente para reconstruir la red a un ritmo que supere su deterioro continuo. De cara al futuro, los 4,500 hombres y mujeres que son parte de LUMA seguimos firmemente comprometidos con Puerto Rico, y continuaremos impulsando las inversiones necesarias para construir el sistema eléctrico más confiable y resiliente que nuestros clientes esperan y merecen”, añadió.

Fue el jueves que el NEPR aprobó la nueva tarifa base provisional en la factura de luz de los clientes de la red eléctrica en la Isla.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, el ente emitió dos resoluciones y órdenes, una donde confirma la aprobación de la nueva tarifa base provisional y otra donde se establece una reducción acelerada en los factores de ajuste trimestrales.

El ente aseguró que en conjunto, ambas decisiones resultarán en una disminución neta en el costo de la electricidad para los consumidores durante los meses de agosto y septiembre del 2025.

La tarifa base provisional aumentará en 3.412 centavos por kilovatio-hora (kWh) a partir del 1ro de agosto. Sin embargo, en una orden simultánea se aprobó una reducción de 3.426 centavos por kWh en los ajustes trimestrales que incluyen el Factor de Compra de Combustible (FCA) y el Factor de Compra de Energía (PPCA), lo que aseguran conlleva una reducción neta de 0.14 centavos por kWh en el costo total del consumidor.

El presidente del NE, Edison Avilés Deliz, explicó que la tarifa base representa los costos fijos de operación, mantenimiento e infraestructura del sistema eléctrico, mientras que los factores de ajuste trimestrales reflejan cambios en el costo real del combustible y la energía comprada.