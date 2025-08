Piden a Carlos Pesquera que sea mediador de presunto conflicto político en la AAA

El presidente de la Organización de Servidores Públicos del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Vega Quiñones, hizo un llamado al ingeniero Carlos Pesquera que trabaje como mediador del alegado conflicto político que existe dentro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a lo que se atribuye la crisis de agua potable que se vive en la isla.

Según indicó Vega Quiñones, la actual crisis en el servicio es “consecuencia directa” de una guerra de poder entre facciones internas del Partido Nuevo Progresista (PNP), encabezadas por la gobernadora Jenniffer González y el exgobernador Pedro Pierluisi.

“El agua en Puerto Rico está secuestrada por una pelea política, y una lucha interna por controlar las agencias del gobierno, y los más afectados son los ciudadanos”, sentenció Vega Quiñones. Tras el anuncio de la contratación del ingeniero Carlos Pesquera para atender la situación, Vega Quiñones sugirió que su intervención de Pesquera no debería limitarse al plano técnico.

“Le hago una recomendación a Carlos Pesquera: antes de ponerse el sombrero de ingeniero, póngase el sombrero de mediador. Lo primero que tiene que resolver más allá de la bomba dañada o el tubo roto, es la división brutal entre los bandos de Jenniffer González y Pedro Pierluisi. Ahí está la raíz del colapso en la AAA”, expresó.

Vega recordó que “empleados de la corporación pública han advertido sobre un ambiente de caos gerencial, parálisis administrativa y decisiones contradictorias, causadas por las pugnas políticas internas. Este gobierno está sin brújula, y lo que queda claro es que el pueblo está pagando las consecuencias de una guerra de poder entre políticos del mismo partido”.

Pesquera Morales fue designado el miércoles por la gobernadora Jenniffer Aydín González Colón para evaluar la situación que ha provocado una crisis en el servicio de agua potable en varias zonas del archipiélago.

“Yo no voy a cobrar por mis servicios personales. Sí voy a contar con los recursos que necesito para hacer un examen que sea verdaderamente útil, y estoy contando con un recurso especial para mí, que es la ingeniera Liliana Maldonado, una egresada de Mayagüez que es experta en agua y sistemas de agua. Trabajó en el sistema de agua de Washington, y voy a contar con eso que llamamos la diáspora para que me ayude a identificar lo que yo sospecho que son los asuntos medulares, y poderlos plasmar en un documento que tenga utilidad. Así que esos recursos van a ser pagados, y va a haber otros recursos adicionales, pero el monto del contrato va a ser sumamente razonable”, dijo Pesquera Morales en entrevista radial (NotiUno 630 AM).