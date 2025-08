Gobernadora descarta sabotaje como causa de interrupciones en servicio de agua

La gobernadora Jenniffer González Colón dijo el jueves que los funcionarios de su administración no han planteado la posibilidad de sabotaje como parte de los procesos que culminaron con que miles de personas se quedaran sin servicio de agua potable en la zona metropolitana de San Juan.

“Yo nunca he hablado de sabotaje. Aquí estamos hablando de roturas, de plantas que no tenían cuatro filtros, de problemas de infraestructura. Si adicional a eso se encuentra que hubo alguna válvula que fue intervenida indebidamente, eso es algo que la Autoridad, en su proceso interno, delimitará y comunicará. Pero en este momento, ni yo lo he dicho, ni usted tampoco —en referencia al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado— hemos hablado específicamente de casos de sabotaje. Así que no sé de dónde… Una cosa es lo que la gente comenta en la radio, lo que todos los comentaristas y politólogos que saben más que nadie digan, y otra cosa es lo que los ingenieros que están a cargo del sistema y los procesos internos determinen. Y si ellos, en sus reportes, hacen esa identificación, se va a seguir el trámite correspondiente ante las agencias federales y estatales que procedan, porque esto es una agencia de servicios críticos. Pero yo no voy a partir de una premisa de sabotaje”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

La gobernadora se reunió con el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado; el coordinador especial Carlos Ignacio Pesquera Morales; los directores regionales y otros directivos, sobre el estado de emergencia.

González Colón rechazó, además, que en la corporación pública “haya batatas”.

“El que tú tengas una plantilla de empleados de confianza… ¿Usted cree que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados puede funcionar sin un director de operaciones? No. ¿Usted cree que podemos tener una Autoridad funcionando sin un director de planificación? No. ¿Sin un director de administración? No. ¿Sin un director ejecutivo? No. Así que esta percepción de que la cantidad de empleados de confianza equivale a un batatal es incorrecta. Aquí tú tienes funcionarios —muchos de los cuales llevan en la empresa muchos años— que están a cargo de funciones específicas, pero que, porque la agencia no tiene los recursos suficientes, no son de carrera y recaen en el título de confianza, aunque pueden llevar años en esas plazas”, sostuvo. Añadió que en la corporación pública se necesitan tuberos, coordinadores, oficinistas, reparadores, entre otros puestos.

Finalmente, sobre el plan de mejoras capitales que dejó Doriel Pagán Crespo, la gobernadora mencionó que “se están siguiendo todas las recomendaciones que se tenían anteriormente, todas, y no se ha parado ninguna. Lo que sí se está haciendo es que, por ejemplo, se habían tomado decisiones en el pasado cuatrienio sobre determinadas áreas en las que no se hizo nada. Se autorizaron unas contrataciones, se dieron unas autorizaciones y no ocurrió. Pues ahora ellos tienen que ver por qué no ocurrió, si era que no había contratistas, si había problemas con el ‘site’, u otro tipo de cosas que el director ejecutivo y el coordinador de aguas ante la Junta de Acueducto darán información sobre eso. Esa es la información que estoy pidiendo: ¿dónde estamos?, ¿cuánto se va a estar invirtiendo?, ¿cuáles son las áreas? También se me manifestó que puede ser que en algunas áreas no tengan el pareo estatal como corporación para poder usar los fondos federales. Pues yo pedí la identificación, por orden de prioridad, de cuáles son esas áreas para entonces nosotros hacer los ajustes. Porque esto sí es un tema importante: que la Autoridad tenga dinero y no lo pueda accesar porque le faltó un 10 por ciento es un tema que debemos conocer. Y ahí volvemos al peritaje del ingeniero Pesquera, que ha trabajado con estos proyectos de fondos federales antes”.

Según los datos provistos por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) al 31 de julio de 2025 a las 4:00 de la tarde, un total de 7,444 abonados permanecían sin servicio de agua potable en las áreas operacionales de Bayamón, Carolina, Guaynabo y San Juan. La región más afectada es Guaynabo, con 3,061 abonados sin servicio, seguida de Bayamón con 2,906; San Juan con 1,167; y Carolina con 290. Estos datos reflejan un 1.7 por ciento del total de 430,784 clientes, mientras que el 98.3 por ciento mantiene el servicio.