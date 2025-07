Presidente de Acueductos rechaza que Carlos Pesquera le reste autoridad

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, aseguró este jueves que la designación de Carlos Ignacio Pesquera Morales como coordinador especial de agencia no le resta autoridad y que mantiene el “control”.

“Tenemos el control, conocimiento operacional, pero ciertamente hay unos deterioros que por años ha ocurrido, que por más que intentemos llegar a alternativas o lleguemos con procedimientos para poder atender los mismos, es tanto el deterioro que nos pone en una en una condición bien de detrimental para operación y lo estamos viendo en estos momentos”, dijo el funcionario.

De la misma forma, González Delgado comparó la situación gerencial de la AAA con lo que ocurre en el sistema eléctrico.

“No creo en eso porque mira el caso. Tengo un ejemplo del caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA), (que) tiene una subdirectora, pero por encima de la directora tiene un zar de energía, así que yo en ningún momento se trata de usurpar ningún tipo poder o de autoridad entre autoridad”, dijo González Delgado al llegar a Fortaleza.

Sobre los movimientos de empleados de confianza por personas que no tienen conocimiento histórico del sistema, alegó que los cambios responden a la inacción de esos funcionarios.

“Hay que poner todo en perspectiva, no es donde estamos, sino de dónde venimos. Anteriormente lo que hemos visto, es que el pasado ejecutivo, teniendo en sus manos poder hacerlas, tomar acciones concertadas para poder hacer el desarrollo y poder mejorar las cosas en nuestras instalaciones, pues por alguna razón no lo hicieron, entonces nosotros venimos después de estos cuatro meses que estamos ocupando la presidencia, no solamente a ver de primera mano cómo está la situación, sino enterarnos de cosas que debieron haberse hecho y que no se habían hecho”, mencionó.

Más temprano, Pesquera Morales dijo que, aunque no va a cobrar por sus servicios profesionales, su corporación sí va a facturar para utilizar recursos externos.

Pesquera Morales fue designado el miércoles por la gobernadora Jenniffer Aydín González Colón para evaluar la situación que ha provocado una crisis en el servicio de agua potable en varias zonas del archipiélago.

“Yo no voy a cobrar por mis servicios personales. Sí voy a contar con los recursos que necesito para hacer un examen que sea verdaderamente útil, y estoy contando con un recurso especial para mí, que es la ingeniera Liliana Maldonado, una egresada de Mayagüez que es experta en agua y sistemas de agua. Trabajó en el sistema de agua de Washington, y voy a contar con eso que llamamos la diáspora para que me ayude a identificar lo que yo sospecho que son los asuntos medulares, y poderlos plasmar en un documento que tenga utilidad. Así que esos recursos van a ser pagados, y va a haber otros recursos adicionales, pero el monto del contrato va a ser sumamente razonable”, dijo Pesquera Morales en entrevista radial (NotiUno 630 AM).

Y añadió: “Y de la misma manera, voy a contar con recursos que tienen una memoria histórica del sistema, porque muchas veces tienes que buscar quién ha pasado por esto antes, quiénes son los que conocen qué válvula abrir y cuál válvula cerrar para que el sistema se estabilice. Voy a contar con esos recursos”.

Pesquera Morales sostuvo que no tiene interés en mantenerse de forma permanente en un cargo, como especie de monitor.

“Mi objetivo es, repito —yo no puedo dirigir la AAA, eso para que esté claro—, yo no estoy buscando posiciones en el gobierno. Pero sí puedo —vuelvo y te repito— contribuir con mi experiencia. Esa contribución se puede hacer con intervención puntual. Si acaso hace falta, me quedo, pero no es mi intención ni es mi propósito”, mencionó.

El coordinador de operaciones sostuvo que su enfoque “no será evaluar la gerencia”.

“La gobernadora está clara con su equipo y me lo dejó saber. Yo voy a enfocarme en la parte técnica, pero obviamente la parte técnica tiene componentes de todas clases, y yo no voy a dejar de compartir mi opinión con la gobernadora”, sentenció.

De la misma forma, descartó la teoría de sabotaje.

“No creo que haya sido sabotaje. Hay errores que se cometen durante construcciones. No deben ser responsables los que cometen esos errores, si hay negligencia. Pero yo quiero estar seguro de que, cuando se apague esta llama con el agua que le llegue a la ciudadanía, no nos quedemos con un problema que no atendimos porque nos conformamos con simplemente resolver el problema de inmediatez”, sostuvo.

Dijo que le expresó a la gobernadora, la noche anterior, su expectativa de tener una o dos semanas de trabajo completo para poder producir algo “útil”. Añadió que la meta es estar contratado durante 31 días en el mes de agosto, rendir un informe, recibir comentarios, finalizarlo y hacer una contribución.

González Colón afirmó el miércoles que no va a despedir, por el momento, a González Delgado. Además, la primera ejecutiva anunció la activación de la Guardia Nacional para apoyar el suministro de agua.