Aún quedan sobre 7 mil abonados sin servicio de agua potable en la zona metropolitana

Aunque el 98% de los clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la zona metropolitana ya tienen restablecido su servicio, aún quedan al menos 7,444 abonados sin agua potable, según datos actualizados por el gobierno durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La gobernadora Jenniffer González informó que en Bayamón aún hay 2,906 personas sin agua, en Carolina 290, en San Juan 1,167 y en Guaynabo 3,081, siendo el municipio más afectado.

“De un total de abonados de 423,000, tienen solamente 7,444 sin servicio. Esto obviamente representa 1.7 %, o sea que más del 98 % tienen servicio de agua potable. Puede haber gente que le esté llegando un chorrito y eso se está contabilizando como clientes sin servicio”, señaló.

La gobernadora añadió que, si no surgen nuevas roturas o contratiempos, “el sistema debe estar completamente restablecido en este fin de semana, incluyendo, puede ser que sea mucho antes del domingo”.

De hecho, la gobernadora sostuvo una reunión técnica con el equipo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en la que participaron también funcionarios del COR3, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el ingeniero Carlos Pesquera, quien fue designado como coordinador especial para atender la crisis de agua potable.

Pesquera, quien no cobrará por sus servicios, liderará un equipo de expertos técnicos que contará con acceso total a la información operativa y recursos de la AAA.

“Voy a estar trabajando con una entrega total para que este esfuerzo le sirva de un punto de partida hacia el reconocimiento de que no es solo resolver este problema de estos momentos […] sino resolver el problema de mediano y largo plazo”, dijo el ingeniero.

En la reunión, se discutieron proyectos de mejoras capitales, plantas específicas con deficiencias, y las posibilidades de utilizar más de $2,000 millones en fondos federales asignados a la AAA, muchos de los cuales todavía no se han ejecutado.

Alta preocupación por planta Sergio Cuevas

Una de las preocupaciones más importantes de la gobernadora es la condición de la planta de filtración Sergio Cuevas, que opera con deficiencias desde hace varios años.

“[…] El director me hablaba de que esa planta está operando sin cuatro filtros. Cuatro filtros fuera desde hace años. Así que estamos hablando de una planta que no está operando al máximo de su capacidad. No está produciendo galonaje a lo que se construyó”, sostuvo la gobernadora.

El ingeniero Luis González, presidente ejecutivo de la AAA, confirmó que “desde el final del 2020 ya tenía los cuatro filtros fuera”.

Ante esta situación, se discutió que la planta debe ser sustituida, pero aún no se ha definido cómo ni dónde sería la nueva instalación.

“No podemos hablar de sustituir sin ni siquiera identificar dónde va a estar y cómo se va a hacer esa transacción. Aparte de lo que puede tomar ese permiso con agencias federales, porque ahí tenemos una toma de agua”, añadió la mandataria.