Acusan a New Fortress de buscar flexibilizar escolta a tanqueros de gas

New Fortress

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, advirtió este jueves sobre la aparente intervención de la empresa New Fortress Energy (NFE, por sus siglas en inglés) para que las autoridades locales flexibilicen los requisitos para el uso de remolcadores que brindan seguridad y escoltan a los buques tanqueros cargados de gas natural licuado en la bahía de San Juan.

Aponte Hernández, quien también presidente de la Comisión de Relaciones Federales y de Veteranos de la Cámara Baja, aseguró en declaraciones escritas que la acción aumenta, “dramáticamente”, el riesgo de accidentes en la bahía, donde entra el 80 por ciento de todos los productos que se consumen en la Isla.

PUBLICIDAD

“Nos ha llegado información que NFE busca que la autoridades reduzcan los requisitos que necesita un buque tanquero de gas natural para entrar al área de los muelles de Puerto Nuevo, esto con el objetivo de reemplazar los tugs que actualmente brindan servicio a los tanqueros de New Fortress por otros que no llenan esos requerimientos, que por seguridad establece la Guardia Costera. Esto es algo bien peligroso que no debe suceder y que colocaría en riesgo la seguridad de toda la bahía”, expresó Aponte.

El representante denunció el lunes, que los muelles A y B de la bahía de San Juan, los cual opera NFE, fueron “boicoteados” por tugs de la compañía Edison Chouest Offshore, ante una deuda millonaria por parte de la empresa de gas natural licuado, dejando así inoperante esta facilidad.

“Espero que, de ser cierto, no se acepte este cambio el cual, como dije, colocaría en riesgo las operaciones en la bahía. En todos los estados, como Florida, Luisiana y Texas, entre otros, los requisitos para escoltar un tanquero de gas natural o cualquier combustible fósil, son igual de rigurosos que ahora mismo en Puerto Rico. No hay razón alguna para bajarlos en la Isla, ninguna”, agregó.

El 15 de julio, la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara Baja inició una investigación sobre todo lo relacionado al contrato otorgado por la Autoridad de Puertos a la empresa NFE para usar, de manera exclusiva por 20 años, los muelles A y B ubicados en el área de Puerto Nuevo.