“Lo que vendrá, vendrá”: Pablo José Hernández responde sobre el estatus, alianzas y su futuro político

En entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, abordó su propuesta autonomista, las visiones ideológicas al interior del partido, el récord legislativo de su colectividad, su trabajo en el Congreso y si aspirará o no a la gobernación.

Aquí un resumen de la entrevista que ya puedes conseguir íntegra en nuestro canal de YouTube:

Usted ha dicho que el tema del estatus y su debate es estéril, pero presenta el 25 de julio una ruta al autonomismo, sin embargo prácticamente lo saca del calendario por años, ¿cuán serio es el compromiso del PPD para atender el asunto?

“Mi compromiso de campaña fue y sigue siendo no darle prioridad al tema del estatus porque entiendo que no hay ambiente para eso. Tener un debate sobre estatus ahora mismo es estéril en el sentido de que no va a rendir frutos. ¿Cuáles serían los frutos? Que se lleve un plebiscito vinculante y pueda haber un cambio de estatus. Pero no veo eso ocurriendo mientras tengamos la Junta de Supervisión Fiscal. Por eso propuse una ruta. Dije que vamos a tener que salir de la Junta antes de ejercer la autodeterminación. Y sí, eso nos puede tomar de cuatro a seis años. Dentro de ese proceso se podrían legislar algunos cambios positivos para el ELA, pero un proceso serio, vinculante, de autodeterminación no se va a hacer hasta que se salga de la Junta”.

¿Se puede atender el asunto colonial bajo los poderes congresionales de la cláusula territorial?

“Queremos un pacto acordado por Puerto Rico y Estados Unidos que no esté subordinado ni pueda ser modificado unilateralmente. Si no es posible como cuestión de ley, entonces como cuestión práctica y de política pública. La cláusula territorial es una fuente de poder, no un mandato para ejercer ese poder. Hemos postulado que esos poderes pueden ser renunciados, como cuando el Congreso le dio la independencia a las Filipinas. Si no se logra eso ahora, y tenemos la oportunidad de conseguir más autonomía y literalmente en términos prácticos, limitar los poderes del Congreso, pues deberíamos aceptar eso porque es mejor que lo que tenemos hoy. Pero debemos seguir insistiendo en nuestra visión”.

Usted dice que se puede renunciaa a ese poder (del Congreso sobre Puerto Rico), pero lo ejercen, lo vemos con la Junta de Supervisión Fiscal

“Lo ejerció al aprobar la Ley Promesa con el consentimiento de nuestros funcionarios electos. Pero fuera de eso, aquí no se acostumbra que el Congreso legisle sobre asuntos internos de Puerto Rico”.

¿Está tratando de atraer estadistas al destacar la bandera de EE. UU. en su evento del 25 de julio?

“Estoy tratando de reflejar cómo debe proyectarse el autonomismo. El PPD antes ponía las dos banderas, y eso refleja mejor el sentir de los populares. También puede resonar con estadistas que antes veían el ELA como una forma de unión permanente”.

¿Cómo deben sentirse los populares soberanistas con este giro bajo su presidencia?

“No siento que ellos vean un giro. Muchos de ellos estaban presentes en el discurso y luego me expresaron su satisfacción. Hay elementos que les agradan, como la propuesta de mayor participación en organismos internacionales, o recuperar la autonomía que perdimos con la Junta”.

¿Quedan soberanistas en el PPD o se movieron a otros partidos?

“Sí, quedan. Los que se me acercaron eran alcaldes. El electorado que respaldó otras alternativas, como Victoria Ciudadana, no creo que sea ideológico; es gente insatisfecha con los partidos tradicionales. En encuestas que incluyen todas las opciones, el sector soberanista representa cerca del 15% del PPD”.

¿El PPD consideraría una alianza electoral con el PIP?

“No, una alianza como la de PIP y Victoria Ciudadana no. Vimos lo desastroso que fue para ellos. Hay una incompatibilidad entre el PPD, que es autonomista y de centro, y el PIP, que es independentista y de izquierda. Pero sí pueden surgir alianzas sobre política pública, como la segunda vuelta electoral”.

¿Por qué los legisladores populares votaron a favor del PS 615 que impondría un impuesto a celulares?

“Yo no respaldo ese impuesto. Entiendo que los senadores que votaron a favor lo hicieron porque contenía otras medidas positivas para los municipios. Ahora, a raíz de la información que surgió, han pedido el veto de la gobernadora. Me parece la decisión correcta.”

¿Habrá alguna directriz en el PPD para evitar medidas que afecten el bolsillo ciudadano?

“Sí. En la primera reunión de la Conferencia Legislativa se adoptaron principios: realismo, autonomismo, prudencia fiscal. No podemos pedir más gasto si no hay fondos ni aumentar contribuciones si no es necesario”.

¿Cuál es su postura sobre las medidas relacionadas con tratamientos de afirmación de género para menores y libertad religiosa que contaron con el voto de los legisladores populares?

“No he leído el texto de esa legislación en particular (tratamientos de afirmación de género en menores). En términos generales, prefiero que las decisiones sobre tratamientos de afirmación de género las tome la familia junto al médico. No me sentiría cómodo con esos tratamientos en niños, pero como hay tanta incertidumbre científica, creo que debe dejarse en manos de padres y doctores, aunque yo personalmente esté en contra. Sobre la libertad religiosa, sí estoy en contra de ese proyecto. Lo que más me preocupaba era el tema de las vacunas y el riesgo a la salud de los niños en escuelas públicas. En ese caso, la inmensa mayoría de los legisladores populares votó en contra. Entiendo que solo dos votaron a favor”.

¿El PPD se puede considerar parte del bloque conservador en estos temas?

“No. El PPD es un partido de centro. Por ejemplo, en el caso del proyecto de libertad religiosa, la mayoría votó en contra. Pero en temas más sensibles, especialmente los que envuelven menores, los legisladores pueden ejercer discreción y votar a favor.”

¿Cree que el PPD se diferencia del PNP y Proyecto Dignidad a nivel legislativo?

“Sí. El PPD es más liberal que el PNP y Proyecto Dignidad, y también más conservador que Victoria Ciudadana. Es un partido de centro y va a tener diversidad en sus filas”.

El PNP ha cuestionado su productividad congresional ¿Cuál puede decir que ha sido su logro más concreto en Washington?

“Logramos la permanencia del reembolso del arbitrio al ron. Eso generará cerca de $1,000 millones para el Fondo General en diez años. Yo presenté el proyecto junto a la delegada de Islas Vírgenes, cabildeamos por él, logramos que se aprobara y se firmara”.

Pero la gobernadora dice que ese fue su logro…

“La gobernadora fue comisionada residente durante ocho años y no logró la aprobación del reembolso completo del arbitrio al ron. Se concretó bajo mi incumbencia. Aunque no me interesa el crédito, fui quien auspició y cabildeó el proyecto con la delegada de Islas Vírgenes, logrando su inclusión y aprobación en el Congreso. Este cambio aumentará el reembolso de $10 a casi $13 por galón, lo que representará cerca de $1,000 millones para el Fondo General en los próximos diez años. Es un ingreso recurrente que puede utilizarse en turismo, ambiente y otras prioridades”.

¿Qué sabe sobre el Big and Beautiful Bill y cómo afecta a becas Pell y préstamos estudiantiles?

“Las becas Pell no se redujeron. Lo que cambió es que si recibes ayuda para cubrir todo, no puedes recibir más en exceso. Eso afecta poco en Puerto Rico. Los préstamos Graduate Plus sí se ven afectados. Vamos a lanzar un programa de orientación universitaria sobre esto”.

¿Qué gestiones está haciendo sobre los fondos de Medicaid que vencen en 2027?

“Como hablé con la gobernadora, estábamos esperando a que se aprobara el Big Beautiful Bill para ver cómo terminaba el programa de Medicaid luego de ese proceso, y entonces evaluar cuán viable sería solicitar la extensión de los fondos actuales. ¿Cuál era la duda? Que si se recortaba Medicaid a nivel nacional, podría darse el caso de que Puerto Rico quedara en mejor posición que los estados, y eso complicaría la solicitud. Pero al parecer no será así, así que vamos a poder pedir la extensión. Ya he tenido conversaciones con personas de los comités con jurisdicción para empezar a trabajar en esto tan pronto volvamos del receso”.

¿Realmente existe ee diálogo para un frente común con la gobernadora en este tema?

“Sobre este tema, sí. Nosotros lo dialogamos en mayo, antes de su mensaje de Estado. Ella dijo públicamente que iba a crear un grupo de trabajo con el secretario de Salud. Reconozco que el secretario ha viajado a Washington a trabajar este asunto, pero no nos ha contactado. No creo que sea un patrón, espero que la gobernadora cumpla con su palabra. Para que vean cómo me muevo en el Congreso: el último día de sesión, el 23 de julio, hablé directamente con el líder demócrata del comité con jurisdicción, Frank Pallone, y le planteé que ya debíamos comenzar a trabajar esta extensión. Me dijo que sí, y que lo tiene que presentar”.

¿Podrían aplicarse nuevos requisitos federales de Medicaid a Puerto Rico?

“Por ahora no se aplican. No sabemos si se incluirán al renovar los fondos. Habría que indagar más”.

¿Su oficina se ha integrado a la estrategia de reshoring?

“Sí. Hay dos proyectos de ley presentados en esa dirección. Yo respaldo ambos. La gobernadora respalda uno. Yo creo que va a ser difícil lograr un proyecto que no cuenta con el respaldo de ambos. Pero el problema que veo es que yo creo que el que ella respalda es el más difícil de los dos. Pero ella sabe que en estos puntos puede contar con toda mi colaboración”.

¿Ya tiene una fecha para decidir si aspirará a la gobernación?

“Probablemente sea en 2027. Aún no he llegado a esa etapa de planificación”.

¿Usted se maneja como candidato?

Yo me manejo como comisionado residente y presidente del partido. Mi actitud respecto a candidaturas es lo que vendrá, vendrá”.

¿Cree que haya alguien más en el PPD que pueda aspirar a esa candidatura?

“No he oído de otros posibles candidatos, pero si lo hay, lo hay”.