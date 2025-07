Movilización frente a Plaza Las Américas exige fin del modelo energético privatizado y salida de LUMA

Grupos artísticos, líderes comunitarios y expertos del sector energético denunciaron este lunes el modelo de privatización del sistema eléctrico, la inseguridad energética y el alza en las facturas de luz, a través de una manifestación frente a Plaza Las Américas.

También lee: Radican querella ante la Contralora por posible nulidad del contrato con LUMA

PUBLICIDAD

Entre los portavoces del evento estuvo el líder comunitario Juan Camacho, de Toabajeños en Defensa del Ambiente, quien recordó que la convocatoria no surgió de una sola causa, sino de una acumulación de eventos recientes que evidencian, a su juicio, el colapso del modelo energético privatizado.

0 of 12 Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico) Manifestación contra LUMA Energy Ciudadanos se tiraron a la calle para exigir la salida de LUMA. (Dennis A. Jones/Metro Puerto Rico)

“Ahora es que es. Para afuera LUMA , Genera y New Fortress. (...) Son tres factores. Uno, el chantaje del New Fortress, diciendo que si no le pagaban, dejaban la isla sin electricidad”, comenzó Camacho.

Según explicó, la protesta también respondió a la carta que el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón envió para iniciar el proceso de cancelación del contrato de LUMA. Aunque Camacho expresó escepticismo sobre su impacto, consideró que fue un catalizador para la movilización.

Camacho subrayó que las luchas energéticas se entrelazan con otras luchas del país y se remontan a un proceso sistemático de desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Estamos protestando por el tema de la energía reflejado en LUMA, Genera y New Fortress, pero es mucho más que eso, mi querida gente. Estamos protestando por la privatización de los servicios públicos esenciales, por la otorgación de contratos leoninos y corruptos, por la impunidad de los culpables, por la sumisión y entrega de los gobernantes entre los privatizadores”, dictó.

PUBLICIDAD

Otro de los presentes fue el exrepresentante Luis Raúl Torres, quien denunció que el contrato con LUMA se otorgó a una entidad que, en el momento de su adjudicación, no existía legalmente en Puerto Rico.

“Era una entidad que no existía cuando se adjudicó, no fue evaluada. (...) Entonces ellos crean a LUMA, y en ese momento en que se adjudica, no existía, y dicen, y es el LUMA el que firma, que se incorporó posteriormente a la adjudicación del contrato”, dijo el exlegislador.

El exlegislador aseguró que existen fundamentos legales para cancelar el contrato, siempre y cuando haya voluntad política.

“La contestación es que sí, claro que hay evidencia suficiente para cancelarlo. El asunto es si hay la voluntad gubernamental y política para hacerlo”, dijo al cuestionar la sinceridad del gobierno actual.

Por su parte, el licenciado Rolando Emanuelli también participó del evento y explicó por qué el proceso actual, aunque válido, podría ser insuficiente. Asimismo, expresó desconfianza sobre el inicio del proceso de cancelación anunciado por el gobierno.

“A pesar de que Josué Colón escribió esa famosa carta para iniciar el proceso de cancelación del contrato de LUMA Energy, yo no le creo, yo no le creo, y el pueblo no puede creerle. Porque el contrato es leonino, y como contrato leonino, el contrato ofrece las alternativas para que las partes se pongan de acuerdo y se llegue a un entendido, y aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, y entonces LUMA se queda”, informó el abogado.

Emanuelli enfatizó que se han perdido múltiples oportunidades para acabar con el contrato, incluyendo el vencimiento del acuerdo suplementario, cuando el gobierno pudo optar por no renovarlo. Además, advirtió que el proceso legal podría tomar más de seis meses y que el pueblo debe mantenerse vigilante para que no se utilicen los mecanismos del contrato como excusa para prolongar el control de LUMA.

“Estamos hablando realmente, de un periodo un poco más de 6 meses, en el cual tiene que haberse decidido si el contrato se cancela o no se cancela, ahí es que Josué Colón tiene que respetar la voluntad de este pueblo, y decir, sabes qué LUMA, no me convenciste, la situación sigue peor cada año, porque es así, las estadísticas del Negociado lo dicen, la cosa está peor cada año, no me convenciste, entramos en el proceso de transición”, concluyó el abogado.