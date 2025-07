Gestiones estatales sobre animales realengos siguen sin concretarse

Las gestiones anunciadas por la gobernadora Jenniffer González en torno al manejo de animales realengos continúan sin un plan definido ni ejecución clara, mientras algunos municipios han tomado la delantera con programas propios ante lo que consideran una problemática creciente.

A principios de mes, la mandataria indicó en una conferencia de prensa que impulsaría la creación de un albergue para animales sin hogar y que se encontraba en conversaciones con el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y otras entidades para delinear el plan. También mencionó la posibilidad de establecer un centro regional de esterilización y vacunación.

Aunque hay un grupo de trabajo con integrantes del Colegio de Médicos Veterinarios, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales, hasta el momento no se ha divulgado públicamente un informe ni un calendario concreto para la implantación de iniciativas.

Una de las pocas gestiones confirmadas proviene de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), que se encuentra evaluando propiedades industriales como posible sede del albergue. En declaraciones escritas, el subdirector ejecutivo de PRIDCO, Carlos Ríos, explicó que “continúan realizando las evaluaciones necesarias de sus propiedades industriales para la ubicación del futuro albergue de animales”, y añadió que la decisión final dependerá de “una evaluación responsable de carácter técnico y especializado”.

Mientras tanto, municipios como Isabela han desarrollado esfuerzos locales más estructurados. El alcalde Miguel ‘Ricky’ Méndez Pérez anunció el programa Isabela Cuida, un modelo que combina recaudación comunitaria, legislación municipal y rehabilitación de espacios públicos para atender la sobrepoblación de animales.

“Desde el 2021 hemos tenido muchas situaciones. Las familias no pueden costear esterilizaciones ni vacunas, y los grupos de rescate enfrentan costos muy altos para alimentar y transportar animales hacia adopciones”, señaló Méndez en entrevista con Metro Puerto Rico.

El programa, según explicó, se sostiene mediante dos mecanismos de financiamiento: la venta de sellos conmemorativos por dos dólares y un impuesto municipal de 1% sobre la compraventa de propiedades de lujo, incluyendo residencias secundarias. Estos fondos ya permitieron la compra de jaulas, alimentos y el rescate de animales que hoy se encuentran bajo la custodia del municipio.

Una parte del proyecto incluye la rehabilitación de la antigua escuela Ulises Graham, en el barrio Coto, como centro de acogida temporera para los animales rescatados. También contempla la creación de un registro municipal de animales y la implementación de campañas educativas en escuelas y comunidades.

El alcalde indicó que “el manejo de emergencia será la entidad encargada del programa de bienestar animal” y que las oficinas de finanzas y rentas internas supervisarán el manejo de los fondos. Según dijo, ya se trabaja en la instalación de verjas, reparación de techos, y creación de áreas específicas para perros, gatos y cuarentena.

El programa también responde a situaciones recientes en la región noroeste.

“Hace unos meses soltaron 21 perros en Guajataca, mordieron a dos personas. Doce se dieron en adopción, nueve quedaron bajo custodia. Esto sigue creciendo”, relató Méndez.

En cuanto al rol del gobierno central, el alcalde fue cauteloso, pero puntual. “No voy a decir que no están haciendo nada, porque no conozco todos los detalles. Pero en Isabela no hemos recibido apoyo directo, ni económico ni en servicios como veterinarios para campañas de vacunación o esterilización”.

Aunque algunos municipios han desarrollado sus propios esfuerzos, como San Juan, que discute opciones para el manejo de colonias de gatos, la falta de un plan articulado a nivel central sigue generando reclamos de acción más concreta.

Organizaciones protectoras de animales han urgido a la gobernadora a establecer una política pública con presupuesto recurrente y metas medibles. En la actualidad, Puerto Rico carece de un sistema unificado de rescate, registro y adopción de animales sin hogar, y no existe un albergue nacional.

