Ciudadanos realizarán manifestación contra LUMA y Genera PR frente a Plaza Las Américas

Un grupo de ciudadanos convocaron una manifestación con motivo realizar un reclamo a las empresas, LUMA Energy, Genera PR y New Fortress, principales encargadas del sistema eléctrico en la isla.

La manifestación se llevará a cabo este martes, 29 de julio desde las 4:00pm frente a Plaza Las Américas, por la avenida Roosevelt. Entre los manifestantes, se encuentran figuras de la clase artística del país.

“El acceso a la energía eléctrica en Puerto Rico es cada vez más inestable, incierto y costoso. Esta telaraña de corporaciones es responsable del mal funcionamiento del sistema eléctrico del país. Esto se tiene que acabar”, denunció el actor, productor y escritor Ángel Vázquez, uno de los organizadores del evento.

Vázquez detalló que la protesta surge en medio de un clima de molestia generalizada por los continuos apagones, aumentos en la factura de luz y la falta de transparencia en los procesos. “La pobreza y la precariedad del pueblo tiene nombre y apellido: LUMA, Genera y New Fortress”, señaló.

La cantautora Raquel González también criticó el modelo de privatización:“Los servicios esenciales del pueblo no pueden estar privatizados. La necesidad de la gente se sacrifica frente a la avaricia de los intereses privados. Esto ha costado vidas y pérdidas materiales irreparables. Todo con la complicidad del gobierno.”

El actor René Monclova, otro de los artistas que impulsa la manifestación, fue enfático en su denuncia contra las privatizadoras.

“LUMA se comprometió por contrato a mejorar el servicio y abaratar la factura, y no ha cumplido. Mintió. Genera mintió. Todos mintieron. En lugar de transparencia y resiliencia, lo que hemos tenido es oscuridad, aumentos en la factura, constantes apagones, transformadores explotando y desinformación”, declaró.

La presión ciudadana logró que el gobierno emitiera recientemente una carta a LUMA dándole un ultimátum. Pero los organizadores de la manifestación no confían en que se cumpla.

“No vamos a permitir que el gobierno se siga burlando de la ciudadanía. Le exigimos a Josué Colón que cumpla su promesa de cancelar el contrato y no vamos a descansar hasta que esto suceda”, reclamó la actriz Cristina Soler, otra de las organizadoras.

En los últimos días, la situación se intensificó tras conocerse que New Fortress, empresa que controla el suministro de gas, retiró la barcaza que abastece combustible y amenazó con dejar sin luz al país si no se le pagaba de inmediato.

“El colmo es ese chantaje al que trató de someternos New Fortress. No podemos estar a merced de compañías privadas que solo buscan ganancias millonarias, no nuestro bienestar”, denunció el artista plástico y caricaturista Kike Estrada.

Además, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) demandó a LUMA por daños a enseres eléctricos, lo que muchos interpretan como una movida tardía y simbólica ante la creciente presión pública.

El grupo organizador exhortó a todas las personas, comunidades y sectores afectados por el pésimo servicio eléctrico a participar en esta concentración ciudadana.

“La lucha es por nuestra seguridad, por la vida, por el país. Es ahora o nunca”, sentenciaron.