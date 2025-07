Radican cargos contra hombre que mató a cuchillazos a su esposa en Vega Alta

El Tribunal de Bayamón radicó cargos criminales contra Argenis Carrión Santos, de 33 años, por el asesinato de su esposa, Keyshla Marie Rivera Ocasio, de 30 años, ocurrido la madrugada del pasado 24 de julio en Vega Alta.

De acuerdo con la investigación de la División de Homicidios del Negociado de la Policía, los hechos se desarrollaron tras una acalorada discusión por presuntas alegaciones de infidelidad. En medio del altercado, Carrión Santos tomó un cuchillo de cocina y atacó a su esposa en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el acto.

El fiscal José David Díaz Cabán presentó tres cargos criminales: uno por asesinato en primer grado bajo el artículo 93 del Código Penal, y dos cargos adicionales por portación y uso de armas blancas conforme al artículo 6.06 de la Ley de Armas 168.

El caso fue llevado ante el juez Juan Portel Maldonado, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $1.5 millones. Al no prestarla, el imputado fue ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 8 de agosto en el mismo tribunal.

La investigación fue liderada por la agente Carla Sáenz Ramírez, bajo la supervisión del sargento José Rivera Quiñones y el teniente Alexis Soberal Serrano.

Procuradora de las Mujeres indica que la pareja había dado señales de alerta

La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, confirmó en entrevista con Metro Puerto Rico que Rivera Ocasio había estado en una relación marcada por señales de alerta. Según explicó, en el pasado, la pareja había solicitado una orden de protección, pero esta no fue concedida al entenderse que no existían elementos suficientes para justificarla. El solicitante fue el propio Carrión Santos. Sin embargo, el Poder Judicial indicó que no había evidencia formal de la solicitud, por lo que pudo haberse tratado solo de una gestión ante la Policía sin llegar al tribunal.

“Es un caso que nos ha tocado profundamente. Hablamos de una mujer joven, madre, que intentó buscar ayuda”, expresó la Procuradora.

Rivera Ocasio deja atrás a un bebé de apenas 18 meses.

Ante este caso, Piñeiro recalcó la urgencia de coordinar acciones concretas entre agencias. Recordó que la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica fue reactivada recientemente tras una década sin reunirse. “La primera reunión fue extremadamente productiva y ya vamos hacia la segunda, con situaciones concretas sobre la mesa”, afirmó.