Gobernadora dice que por el momento no firmará medida que impone cargos a servicios de telefonía móvil

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, expresó este domingo que aún no ha tomado una decisión final sobre el Proyecto del Senado 615, una medida que contempla enmiendas al Código Municipal y otras disposiciones, incluyendo la imposición de un cargo a los servicios de mensajería digital y telefonía móvil.

En una conferencia de prensa, González Colón indicó que ha sostenido reuniones con el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, para discutir el contenido del proyecto, el cual describió como “complicado” y con múltiples implicaciones.

“Es un proyecto complicado, porque contiene múltiples elementos. No es solamente el cargo a los canales de voz. Hay otras distintas disposiciones, enmiendas al código municipal que van desde permitir que los ejecutivos municipales puedan aumentarse el sueldo, las minutas que se aprueban en la asamblea municipal, a los procesos de expropiación de tres años a un año”, explicó González Colón.

Además, dijo: “hay cosas técnicas que son buenísimas para los municipios, que yo estoy a favor que están en el proyecto, pero hay otras que conllevan algún tipo de impacto, no solo en términos monetarios, sino también en los procesos”.

Asimismo, la mandataria manifestó su oposición a cualquier tipo de tributo sobre tecnologías de mensajería como texto, WhatsApp o Telegram, dejando claro que mientras esos elementos estén incluidos, no dará su firma.

“A mí no me parece correcto en nada el que se le imponga un cargo a la tecnología de mensajes de texto o WhatsApp o Telegram o los mensajes de voz. Eso es algo que para mí… nada que tenga un impuesto va a tener mi firma, pero hay otros elementos que estamos evaluando”, subrayó.

González Colón precisó que ya no puede devolver la medida a la Asamblea Legislativa, pues el término reglamentario venció. No obstante, indicó que continuará las conversaciones con la Federación de Alcaldes y esperará por los memoriales solicitados a diversas agencias de gobierno antes de tomar una decisión definitiva.

“Prefiero seguir reuniéndome con la Federación. Todavía hay que esperar los memoriales de alguna de las agencias de gobierno que he pedido antes de tomar una decisión final, pero en este momento no me inclino a firmarlo”, concluyó.