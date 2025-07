Convocan protesta contra LUMA, Genera y New Fortress por crisis energética

Un grupo de ciudadanos convocó una manifestación para el próximo martes, 29 de julio, a las 4:00 p.m. frente al centro comercial Plaza Las Américas, en repudio a las empresas LUMA Energy, Genera PR y New Fortress.

Ángel Vázquez, uno de los organizadores del evento, aseguró en declaraciones escritas que las tres corporaciones son responsables del “mal funcionamiento del sistema eléctrico en el país”.

“¿Cómo es posible que sigamos tolerando este sistema abusivo y mediocre, pagando con nuestro dinero y malos ratos diarios? LUMA pone en peligro constante nuestras vidas, la de nuestros ancianos y encima siguen pidiendo más aumentos en la factura de luz. Esto se tiene que acabar”, enfatizó el también Vázquez, quien también es actor, productor y escritor.

El colectivo denunció, además, que estas compañías han operado sin rendición de cuentas, agravando la pobreza energética en la Isla.

“Los servicios esenciales del pueblo no pueden estar privatizados. ¿Qué más pruebas necesitamos? Lo vemos todos los días. La necesidad de la gente se sacrifica frente a la avaricia de los intereses privados. Esto ha costado vidas y pérdidas materiales irreparables. Entretanto los responsables se escudan detrás de contratos leoninos que los protegen y enriquecen, mientras agreden y empobrecen a los puertorriqueños. Todo con la complicidad del gobierno”, aseguró Raquel González, cantautora y también organizadora del evento.

Otro que se expresó fue el actor René Monclova, quien sostuvo que la indignación ciudadana ha llegado a un punto de no retorno.

“LUMA se comprometió por contrato a mejorar el servicio y abaratar la factura, y no ha cumplido. Mintió. Genera prometió mejorar la generación y brindar un mejor servicio. Mintió. Todos prometieron transparencia, mejor servicio, resiliencia y seguridad energética. Mintieron. En lugar de esto hemos tenido oscuridad en las calles, múltiples incrementos a la factura que ahorcan el presupuesto familiar y el de los pequeños negocios, constantes apagones y fluctuaciones de corriente que dañan nuestros enseres, hogares incendiados, transformadores explotando por todas partes, desconocimiento de procedimientos y desinformación”, puntualizó Monclova.

De la misma forma, la actriz Cristina Soler dijo que el país no puede seguir normalizando el “deterioro del servicio eléctrico y la indiferencia gubernamental”.

“No vamos a permitir que el gobierno se siga burlando de la ciudadanía incumpliendo sus promesas. Su ineptitud nos ha costado muertes, enfermedades y muchos sufrimientos. Le exigimos a Josué Colón que cumpla su promesa de cancelar el contrato y no vamos a descansar hasta que esto suceda. Es un asunto de derechos y de humanidad”, agregó Soler.

“El colmo es ese chantaje al que trató de someternos New Fortress. No podemos estar a merced de compañías privadas a quienes solo les importa obtener ganancias millonarias, no nuestro bienestar”, señaló, por su parte, el artista plástico y caricaturista, Kike Estrada.