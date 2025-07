Josué Colón asegura no participó en la negociación con New Fortress

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y zar de Energía, Josué Colón, dijo que no participó en la negociación del contrato de suministro de gas natural con la empresa New Fortress Energy, al responder públicamente a cuestionamientos formulados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Lee también: Junta pide explicaciones sobre más inconsistencias en contrato millonario para NFE

PUBLICIDAD

Durante una entrevista radial en NotiUno, el profesor Ángel Rosa le preguntó directamente si había intervenido en la negociación del acuerdo bajo evaluación. Colón respondió que el proceso fue liderado por una oficina independiente creada dentro de la AAPP y dirigida por el licenciado Osvaldo Carlo Linares, con el objetivo de manejar transacciones donde Genera PR pueda tener un conflicto de interés.

“Yo no participé en ninguna negociación. Esa oficina es la que lo maneja”, expresó.

Colón explicó que la única ocasión en que tuvo contacto directo fue en una reunión de entre 15 a 20 minutos, en la que se presentó el contratista y se mencionó que la contratación era “condicionada a que se hiciera un contrato con ellos”. Sostuvo que el proceso no fue adjudicado aún, sino que se sometió un borrador por tratarse de la única empresa con la infraestructura necesaria para suplir gas natural.

Las expresiones de Colón surgieron luego de que la JSF enviara una carta al gobierno planteando serias preocupaciones sobre el procedimiento mediante el cual se negoció el contrato con New Fortress.

En la comunicación, la Junta señaló que no encontró “un solo funcionario gubernamental que pueda defender el acuerdo preliminar” y advirtió sobre cláusulas monopólicas que afectarían la competencia en el mercado de gas natural.

PUBLICIDAD

Colón reconoció la carta como una notificación oficial y aseguró que se responderá “de manera respetuosa, pero con precisión”. Añadió que el planteamiento sobre la falta de funcionarios responsables de explicar el proceso “no es correcto”.

En la misma entrevista, también reaccionó al retiro de la barcaza Energos Princess del puerto de San Juan, por parte de New Fortress, en reclamo de pagos atrasados. Colón consideró la acción como “imprudente” y “totalmente inaceptable” al señalar que comprometió la estabilidad del sistema eléctrico e implicó mayores costos operacionales por el uso de diésel.

“El costo adicional tiene que asumirlo Genera PR o New Fortress. Si no lo hacen, el contrato está en peligro. Lo que no puede pasar es que lo pague el pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

Sobre el uso exclusivo del muelle, aclaró que ese permiso está condicionado a que se atiendan primero las necesidades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Afirmó que cualquier desviación de ese propósito “viola los términos del contrato y el privilegio concedido”.

Responde a carta enviada a LUMA por presunto incumplimiento

Durante la entrevista, Colón también defendió la carta enviada a LUMA Energy por presunto incumplimiento de contrato. La misiva, según explicó, activó un proceso formal de resolución de disputas contemplado en el acuerdo con la empresa. LUMA había sugerido que se trataba de una simple negociación.

Lee también: ¿A cancelar el contrato?: Esto es lo que dice la carta que envió Josué Colón a LUMA

“La carta dice lo que está escrito y de manera clara y precisa indica cuál es el artículo y cuáles son los procesos que se están invocando”, aclaró Colón.

Al preguntarle por qué el gobierno esperó siete meses para enviar esa notificación si ya había deficiencias documentadas, respondió que primero intentaron resolver el asunto de forma directa.

“Nuestra primera intención era que LUMA supiera directamente cuáles son los asuntos que entendemos que no están cumpliendo, y al día de hoy todavía no están cumpliendo”, expresó.

Colón denunció que LUMA ha fallado en sus responsabilidades desde que asumió las funciones de la AEE en 2021, incluyendo transmisión, distribución, facturación, servicio al cliente y manejo financiero. Además, rechazó que la empresa pueda justificar sus incumplimientos culpando al gobierno por supuestas deudas.

“LUMA se convirtió en la autoridad energética autorizada. Cuando ellos dicen que el gobierno les adeuda, en realidad están hablando de sus propias deficiencias”, sostuvo. Añadió que, dado que la empresa conoce sus ingresos esperados, debe operar dentro de esos parámetros.

“LUMA tiene consultores pagos con dinero de la tarifa eléctrica. Si no entienden esto, preocupa aún más su desempeño”, concluyó.