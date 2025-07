Eliezer Molina asegura que no confía en Justicia ante investigación por persecución política

El senador independiente, Eliezer Molina, compareció este miércoles ante el Departamento de Justicia (DJ) como parte de una investigación sobre presunta persecución política en su contra.

La directora interina de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de la agencia, Sonia Martínez Ortiz, explicó que el activista ambiental fue citado para presentar una declaración jurada.

“Fue citado a la división como querellante, como persona que solicita la investigación en el Departamento de Justicia, ya que él solicitó una investigación basada en esa carta anónima que recibió en la cual se alega que hubo instrucciones dentro de varios miembros del Negociado de la Policía para que se persiguiera al senador”, dijo la fiscal en entrevista con NotiCentro (Wapa Television).

Adicional, se confirmó que la directora de su oficina legislativa también prestó declaración jurada.

A su salida, el legislador habló con la prensa y confirmó que recibió dos cartas.

Asimismo, reveló que la gobernadora, Jenniffer González Colón; el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arthur Garffer; y el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Joseph González, también recibieron las misivas.

“¿Qué podemos esperar? Sí, vi que Fiscalía se está moviendo. Me hablaron sobre algunos nombres... y me parece que no puedo esperar nada. Yo no puedo confiar en nada", sentenció.

Sin embargo, Molina resaltó que dejará que las autoridades continúen con la investigación correspondiente.

“Han sido tantas las decepciones que para mi es más un acto de fe que de ciencia”, añadió.

Eliezer Molina critica a los que están pendientes a “la teta de Bad Bunny”

Más temprano, Molina arremetió contra las figuras políticas que han mostrado indignación por el suceso ocurrido el pasado fin de semana donde el exponente urbano, Bad Bunny, le arregló el escote a una mujer durante su residencia de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo).

Tras los comentarios de políticos como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien alegó que el acto fue “una falta de respeto a la mujer” por parte del Conejo Malo, el legislador hizo un llamado a todo el “sector político fundamentalista” a estar pendientes a los problemas que verdaderamente aquejan a la ciudadanía en Puerto Rico.

“Hay una histeria dentro de un sector político fundamental, por la teta de Bad Bunny y le ha indignado ese hecho. Me parece que lo que debería indignarle es que hayan destruido las pensiones de nuestro país, que tengamos que vivir con una planta eléctrica, porque cogen de idiota a los que votan por ellos, se tienen que haber indignado por haber destruido el mejor sistema de salud que había en el mundo, se tienen que haber indignado por haber destruido las escuelas, que tuvimos que tuvimos que cerrar más de 500, se deben indignar porque 6 millones de puertorriqueños no están aquí por culpa de la corrupción, esa debe ser la indignación que carguen en su pecho y en su mente y no las acciones de un individuo”, expresó en entrevista con WKAQ 580.

“Están demostrando celos y se están viendo tan mediocres, que son incapaces de corregir los errores que se han hecho y buscan culparnos por las acciones de los demás. Asuman su responsabilidad y si le molesta que le saquen una teta a alguien, pues cante usted a ver si le sacan dos y se pone contento, pero deje tranquila a las personas que luchan por este país, que mueven la economía de este país”, agregó.

El pasado fin de semana, el líder senatorial publicó en sus redes sociales una queja sobre el video que se viralizó, luego de que el trapero asistió a una fanática que estaba en medio del público.

En el video, que circula en TikTok, se puede observar al vegabajeño interpretando el tema “Tití me preguntó” cuando, de repente, se percató que una joven tenía expuesta el área de su busto.

Sin decir palabras, se le acercó y le acomodó el vestuario.

En respuesta a ello, Rivera Schatz escribió en Facebook: “El “embajador cultural de borikén” el que viste de “pava y machete” y quien según la prensa izquierdosa y colonial es un “fenómeno” volvió a faltarle el respeto a la mujer en la cara de todos. ¿Dónde está la Procuradora de la Mujer? ¿Las feministas? ¿Los reporteros? ¿Los auspiciadores? ¿La gerencia del Distrito de Convenciones? ¿Qué pasó? ¿Algunos agresores pueden y otros no?”.