¿A pedido de Trump? Coca-Cola lanzará nueva versión de su refresco elaborada con azúcar de caña

La empresa Coca-Cola anunció que lanzará este otoño en Estados Unidos una nueva versión de su bebida insignia elaborada con azúcar de caña, como parte de su estrategia de innovación de productos.

La decisión llega días después de que el expresidente Donald Trump afirmara en redes sociales que había convencido a la compañía para reemplazar el jarabe de maíz de alta fructosa por azúcar natural.

“El nuevo producto está diseñado para complementar nuestro portafolio principal y ofrecer más opciones adaptadas a distintas ocasiones y preferencias del consumidor”, indicó Coca-Cola en un comunicado divulgado junto con su reporte de resultados trimestrales.

Sin embargo, la empresa aclaró que la receta tradicional de Coca-Cola en Estados Unidos —que utiliza jarabe de maíz— no será modificada. La bebida con azúcar de caña será una edición separada dentro de su gama de productos. En mercados como México, algunas versiones de Coca-Cola ya se elaboran con este tipo de endulzante.

El director ejecutivo de la compañía, James Quincey, declaró en una llamada con analistas que espera que esta nueva variante “sea una opción duradera para los consumidores”. Agregó que el azúcar de caña ya se utiliza en otras bebidas de la marca, como limonadas y productos de café.

La presión política en torno al uso de jarabe de maíz se intensificó la semana pasada, cuando Trump aseguró que Coca-Cola había “aceptado” cambiar su fórmula. La postura ha sido respaldada por su secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., un crítico frecuente de los ingredientes ultraprocesados en alimentos. Kennedy calificó el jarabe de maíz como “una fórmula para hacerte obeso y diabético”, en declaraciones recientes al podcast del psicólogo Jordan Peterson.

No obstante, expertos en salud pública han advertido que el problema no radica únicamente en el tipo de azúcar. “El consumo excesivo de azúcar, sin importar su fuente, daña la salud”, afirmó Eva Greenthal, científica principal del Center for Science in the Public Interest. “Para mejorar la alimentación en EE.UU., lo que debe promoverse es un menor consumo de azúcar, no simplemente un cambio de tipo”.

Por su parte, PepsiCo —el principal competidor de Coca-Cola— no ha anunciado cambios significativos en su receta tradicional, aunque sí ha incorporado azúcar de caña en nuevos productos como su bebida prebiótica y la marca Poppi, recientemente adquirida.

El CEO de PepsiCo, Ramón Laguarta, indicó que el costo del azúcar en EE.UU. sigue siendo un obstáculo para ampliar su uso. “Hay una conversación pendiente con el gobierno sobre cómo hacer que el azúcar sea más asequible en Estados Unidos. Una estrategia agrícola adecuada facilitaría esta transición para nosotros y para toda la industria”, declaró en entrevista con CNBC.