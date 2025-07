Negociado de Energía señala a Genera por no activar suplido alterno de diésel en medio de crisis de gas

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitió una resolución y orden contra Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras constatar que las 14 unidades de generación temporera instaladas en San Juan y Palo Seco no contaban con la infraestructura necesaria para operar con diésel, a pesar de que se había representado oficialmente que eran sistemas dual-fuel (gas natural y diésel).

En su orden, el regulador dejó por escrito que las representaciones hechas ante LUMA, la AEE, el COR3 y el mismo Negociado eran incorrectas o inexactas, lo que comprometió la estabilidad del sistema eléctrico cuando falló el suministro de gas natural en junio pasado.

“El Negociado solicita clarificación específica sobre por qué la infraestructura necesaria no estaba en su lugar, a pesar de las representaciones previas consistentes de que las unidades eran capaces de operar con dos combustibles”, establece la resolución.

El NEPR ordenó a Genera y a la AEE que presenten informes mensuales a partir del 15 de agosto de 2025, detallando:

Las fechas en que no se pudo activar el respaldo con diésel.

Impacto operacional directo.

Documentos de mitigación interna.

Reclamos contractuales hechos al suplidor de gas.

Asimismo, el regulador advirtió que podría negar la recuperación de cualquier gasto que considere imprudente o irrazonable, y que evaluará si corresponde imponer multas por incumplimiento de la política energética del país, que exige capacidad dual en estos proyectos respaldados por fondos federales.

“No permitiremos que costos asociados a fallas en el contrato de gas recaigan sobre los consumidores”, señala el documento.

Unidades financiadas con fondos federales

Las unidades de generación temporera fueron instaladas tras el huracán Fiona con apoyo del U.S. Army Corps of Engineers y aprobadas por FEMA, la EPA y el Negociado de Energía. En todos los trámites, se estableció que el combustible principal sería gas natural, pero debía haber capacidad de respaldo con diésel. Esa capacidad no se activó cuando el buque suplidor de gas fue retirado de la bahía de San Juan a inicios de junio.

“El país quedó a merced de una sola empresa”, advierte Osvaldo Carlo

Esta situación ocurre mientras se intensifica el escrutinio sobre el rol de New Fortress Energy (NFE), la única empresa con acceso exclusivo al muelle de San Juan para suplir gas natural licuado. Según denunció el abogado y exfiscal federal Osvaldo Carlo, presidente de Regulatory Compliance Services Corp., esa exclusividad impide que el gobierno negocie mejores contratos o active suplidores alternos en caso de emergencia.

“Fue una de las peores decisiones energéticas del gobierno. El muelle de San Juan se entregó a una sola empresa y ahora no podemos negociar. Nos impusieron condiciones sin espacio para discusión”, sostuvo Carlo en entrevista reciente con Metro Puerto Rico.

El también asesor en procesos energéticos confirmó que el contrato del muelle con NFE está bajo evaluación para ser declarado nulo y advirtió que la empresa enfrenta señales de debilidad financiera que podrían derivar en una quiebra. Esto, junto al hallazgo del NEPR sobre la incapacidad de activar diésel en las unidades temporeras, revela una falla estructural en la estrategia energética del país.