Senado evalúa señalamientos de maltrato laboral contra Roxanna Soto Aguilú

El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Juan Oscar Morales, confirmó este miércoles que están evaluando señalamientos de maltrato laboral en contra de la legisladora Roxanna Soto Aguilú.

“Yo no puedo abundar sobre ese tema. Lo único que te puedo decir es que la Comisión de Ética lo está atendiendo, cumpliendo con el Código de Ética del Senado de Puerto Rico, así que, lo que si te puedo confirmar es que el proceso está vigente”, detalló el senador en entrevista con el programa “Pega´os en la mañana" de Radio Isla 1320AM.

Alegadamente, cuatro empleados aseguran que fueron objeto de maltrato, insultos, amenazas y un ambiente hostil por parte de la senadora.

Los trabajadores además fueron despedidos, luego de que presentaron quejas formales ante la Oficina de Recursos Humanos del Alto Cuerpo.

Hace dos semanas, Soto Aguilú fue relevada de todas las comisiones senatoriales que dirigía, incluyendo la presidencia de la Comisión de lo Jurídico, por parte del presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz.

¿Por qué fue relevada de las comisiones?

Soto Aguilú ha tenido varios encontronazos con Rivera Schatz. Uno de los más públicos fue cuando en medio de la comisión total para evaluar el nombramiento de Verónica Ferraiuoli Hornedo como secretaria del Departamento de Estado, la legisladora realizó críticas a la presidencia, por lo que le apagaron el micrófono.

“Me estoy quedando corta de tiempo, porque yo no soy líder aquí en el Senado, yo solamente tengo cinco minutos”, manifestó la legisladora antes de enfurecer al líder legislativo.

“Suspenda los comentarios y haga las preguntas, no trate de retar aquí la autoridad del Senado con comentarios e insinuaciones, me hace el favor, cinco minutos para todo el mundo. Si usted quiere aquí hacer un planteamiento, lo hace conforme a la ley, pero deje de estar haciendo insinuaciones y preguntas de encargo. Si usted quiere preguntar, usted pregunta y le hemos dado el espacio, pero le está faltando el respeto a los compañeros diciendo que hay otras personas con mayor preparación académica y está insultando a la gente. Me hace el favor… se acabó su tiempo”, dijo Rivera Schatz y posteriormente le cortó el turno a Soto Aguilú.

Posteriormente, se confirmó que bajo su dirección, la Comisión de la Jurídico sólo se atendió el 3 por ciento de los proyectos de ley que se trabajaron durante esta sesión legislativa.

El senador Ángel Toledo López, quien también tiene bajo su tutela la Comisión de Gobierno desde el inicio del cuatrienio, es ahora el que dirige la comisión senatorial.