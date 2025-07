Legisladora Roxanna Soto Aguilú niega renuncia al Senado

La senadora novoprogresista Roxanna Soto Aguilú negó este martes, a través de las redes sociales su supuesta renuncia al puesto que ocupa en el Senado de Puerto Rico.

Roxanna Soto es relevada de todas las comisiones del Senado

“Les habla su amiga la licenciada Roxana Soto, desde aquí de nuestra oficina en el Senado. ¿ Cómo que es eso de que yo renuncié? ¿ Cómo? ¿ Qué es eso? Cuéntenme ustedes. Y yo lo único que he hecho es trabajar desde que llegué aquí. Así que el que esté por ahí diciendo en la televisión que la abogada motorizada renunció al Senado son personas que lo que le tienen es mala voluntad. Yo no he renunciado para nada. Yo lo que he estado haciendo son dos cosas terminando la planificación del impacto motorizado que va a haber el 18 de julio en Mayagüez. Que esa feria de servicios va a quedar espectacular.

Miren, enfóquense en otras cosas más importantes en Puerto Rico. Yo sigo haciendo mi trabajo. Ayer [lunes] se acabó la sesión ordinaria, pero hoy [martes] había que comparecer a trabajar y yo sigo trabajando aquí en mi oficina. Miren, el que ustedes no vean la tarja con mi nombre en la parte de afuera de mi oficina es porque lee honorable Roxana Soto Aguilú, senadora por la abogada motorizada, senadora por acumulación y debajo decía presidenta de la Comisión de lo Jurídico. Entonces yo lo que hice fue que anoche [lunes] mismo yo la quité. Y yo le escribí directamente a la a la directora ejecutiva de la Superintendencia del Capitolio para decirle: ‘mire, yo quité la tarja. Vengan mañana por la mañana para que la recojan y puedan entonces eliminar de la tarja’, que es una tarjeta de cristal“, sostuvo la senadora en un video en vivo en sus cuentas sociales.

La información de la alegada renuncia de Soto fue publicada por el analista Gary Rodríguez en el programa “El Poder del Pueblo” en forma de pregunta.

El pasado lunes, el presidente senatorial, Thomás Rivera Schatz, relevó a Soto Aguilú de todas las comisiones que dirigía, incluyendo la Comisión de lo Jurídico.

En un principio, la senadora fue informada sobre el relevo de esta última.

“Estimada senadora Soto Aguilú. De conformidad con las secciones 6.1 (d) y 12.1 del Reglamento del Senado, Resolución del Senado Núm. 13, aprobada el 9 de enero de 2017, según enmendada y ratificada el 13 de enero del 2025, le informe que a partir del 1ro de julio del 2025, quedará relevada de su designación como presidenta de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico”, lee la comunicación firmada por Rivera Schatz.

Sin embargo, tras ser informada durante la sesión ordinaria por el presidente del Senado, Soto Aguilú solicitó ser relevada de la comisión. En respuesta, Rivera Schatz la relevó de todas las comisiones.

Legisladora Roxanna Soto Aguilú niega renuncia al Senado

Comisión de lo Jurídico solo atendió el 3% de las medidas bajo la presidencia de Roxanna Soto

El nuevo presidente de la Comisión de la Jurídico del Senado, Ángel Toledo López, reveló este martes que bajo el liderato de Roxanna Soto Aguilú sólo se atendió el 3 por ciento de los proyectos de ley que se trabajaron durante esta sesión legislativa.

“Si extrapolamos al Senado, pues en el caso mío, la Comisión de Gobierno, que es la que recibió la mayor cantidad de medidas para evaluar, yo sé que mes por mes a mí me están evaluando sobre el progreso de esas medidas, cómo nos estamos moviendo. A los 100 días nos hicieron esa evaluación, seguimos moviéndonos en una dirección y claro que hay una expectativa de que las medidas no se duerman en tu comisión”, comenzó explicando el senador novoprogresista en entrevista con Radio Isla 1320AM.

Continuó: “Lo que tengo como información es que, me parece que fue como un 3 por ciento de las medidas que llegaron a la Comisión (de lo Jurídico) se trabajaron, y ciertamente no está a la par con la ejecutoria de las demás comisiones”.

Toledo López además confirmó que asumirá desde hoy en nuevo cargo en la Cámara alta. El legislador también tiene bajo su tutela la Comisión de Gobierno desde el inicio del cuatrienio.

“No es algo a lo que le tengo ningún tipo de temor, ni repelillo. Venimos a hacer lo que la gente necesita, así que yo estoy ready”, afirmó.