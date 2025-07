Alertan sobre otro proyecto aprobado en la Legislatura que busca cambiar licencias profesionales

El corredor de bienes raíces Fernando Báez alertó el martes sobre otro proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa que, a su juicio, afectará a los profesionales licenciados en Puerto Rico.

“Entiendo que el pueblo tiene que cotejar el Proyecto del Senado 274, que va de la mano con el Proyecto del Senado 6. Estos proyectos, básicamente, su misión es inhabilitar las juntas actuales y aplicar los requisitos universales que estarían en estas profesiones, de los cuales estaríamos quitándole requisitos a los profesionales que vienen a trabajar a Puerto Rico y, por consiguiente, el consumidor puertorriqueño es el que se va a afectar”, dijo Báez en entrevista con CyberNews.

Según Báez, llama la atención la forma en que se atendieron estas medidas. El corredor de bienes raíces fue de los primeros en levantar su voz de preocupación por el Proyecto del Senado 6 de Licencia Universal.

“Aquí hay muchas cosas que no se analizaron en consideración a ese proyecto; solamente se atendió a los proponentes. Pero toda persona que tenga licencia en Puerto Rico suscrita al Departamento de Estado debe oponerse a este proyecto porque no le hace bien a Puerto Rico. Si el mismo fuera bueno, esto hubiese sido público y todo el mundo hubiese participado. Pero en la manera que fue procesado esto, pues claramente se ve que aquí el interés es económico y no el bienestar del pueblo”, sostuvo.

El Proyecto del Senado 274, presentado por los senadores Thomas Rivera Schatz, Joanne Rodríguez Veve y Gregorio Matías Rosario, fue aprobado con 22 votos a favor y dos en contra. Propone enmendar la Ley 41-1991 para actualizar el listado de juntas examinadoras adscritas al Departamento de Estado y establecer un procedimiento uniforme de licenciamiento ocupacional. El objetivo es crear un proceso estandarizado para la evaluación, concesión, denegación y revisión de solicitudes de licencias profesionales y ocupacionales en Puerto Rico.

La medida establece un plazo máximo de 30 días para que las juntas examinadoras emitan una decisión sobre solicitudes debidamente completadas. Si no se cumple ese término, se otorgará una licencia provisional automática, válida por hasta 60 días mientras se concluye el proceso. El proyecto también permite imponer multas a quienes presenten información falsa y establece que, en caso de empate en la votación de una junta, se considerará como aprobación.

Entre las profesiones cobijadas se encuentran los médicos, farmacéuticos, peritos electricistas, detectives privados, técnicos de emergencias médicas, optómetras, consejeros profesionales, psicólogos, veterinarios, asistentes de farmacia, técnicos de radiología, técnicos quirúrgicos, enfermeros, quiroprácticos, técnicos de sala de operaciones, terapeutas físicos, terapeutas del habla-lenguaje, terapeutas ocupacionales, audiólogos, patólogos del habla, tecnólogos médicos, nutricionistas y dietistas.

También se incluyen los barberos, estilistas, maquilladores, técnicos de uñas, profesionales de belleza, técnicos de electrología, profesionales del bienestar corporal, peritos en aire acondicionado, profesionales de la salud complementaria y alternativa (como acupunturistas, quiroprácticos y naturópatas), trabajadores sociales, técnicos de salud ambiental, administradores de servicios de salud, técnicos dentales, higienistas dentales, profesionales de seguridad y salud ocupacional, educadores en salud, consejeros en rehabilitación y técnicos de laboratorio clínico.