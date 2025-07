Gobernadora asegura no confía en New Fortress Energy tras movida con barcaza de gas natural

La gobernadora Jenniffer González Colón, aseguró el martes que revisarán el contrato de la empresa New Fortress Energy luego de que finalmente en horas de la mañana atracara en el muelle de San Juan la barcaza con gas natural de la compañía.

“Yo creo honestamente que lo que hicieron en nivel de presión, dejó expuesto la vulnerabilidad del sistema de recibo de gas del Gobierno de Puerto Rico y que nosotros debemos revisar esa contratación en sus términos, evaluarlo todo. El hecho de que Puerto Rico tuviera que cambiar de gas natural a diésel conlleva muchos elementos, primero las plantas no pueden estar prendidas 24 horas, se deteriora más la red eléctrica que nos exponemos a que como en efecto, algunas plantas salieron de servicio en vez de tener 14 unidades prendidas, teníamos 5 operando con diésel, porque no teníamos el gas natural. Puerto Rico no se puede exponer a eso, porque entonces perdemos generación en momentos pico. Y, yo creo que la intención de esta compañía deliberada esta es mi impresión, era que Puerto Rico tuviera un apagón masivo. Yo creo que es el momento de hacer todas estas revisiones, estamos viendo la política energética y yo creo en diversificar nuestra cartera de energía”, dijo la gobernadora en entrevista radial (NotiUno).

PUBLICIDAD

González Colón aseguró que ya no confía en la empresa, que al mismo tiempo es la matriz de Genera PR, encargada de la generación de energía.

“Yo con la situación que vimos el pasado fin de semana, yo no le creo nada. Yo voy a tomar cuando yo vea los contratos firmados y cuando yo vea las negociaciones que se hagan, voy a seguir otorgándole el espacio al zar de Energía para que pueda seguir haciendo su trabajo”, mencionó.

González Colón le había dado un plazo de 24 horas a New Fortress para que atracaran la barcaza, luego de que el domingo decidieran sacarla del muelle bajo el alegato de que le debían 12 millones de dólares desde el 2020. La supuesta deuda no es reconocida por el Gobierno de Puerto Rico.

La gobernadora también realizó un video en las redes sociales donde, desde la Fortaleza, muestra el regreso de la barcaza con gas natural.