En silencio ASES sobre renegociación de tarifas a proveedores

La directora ejecutiva interina de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Lymari Colón Rodríguez, se negó a entregar información relacionada a la revisión de tarifas a la Comisión de Salud del Senado y tampoco acudió a la vista pública esta mañana.

El presidente de la comisión, el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, criticó que, a semanas de entregar las revisiones a la agencia federal, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), Colón Rodrígueza no compareció y, en su lugar, relevó a la gerente de Operaciones Clínicas, Milagros Soto Mejías, y la abogada principal, Ziara Bittman.

“A julio 30, es el último día para que se presentaran a CMS lo que se pretende contratar de noviembre en adelante. Si ella no está aquí, no tengo mucho que abordar”, declaró Morales Rodríguez, quien convocó la vista como parte de la Resolución del Senado 107.

Según el funcionario público, la directora de la corporación pública reitera que no puede divulgar información de la negociación porque está protegida por cláusulas de confidencialidad contractual, tal como leen sus declaraciones en una ponencia sometida al cuerpo legislativo.

“El proceso se encuentra en una etapa adelantada, pero aún no se ha suscrito enmienda alguna al contrato del Plan Vital. Mientras no medie la firma de las partes, no existe obligación contractual ni acuerdo vigente”, reza el memorial de ASES, que también menciona que compartir información “comprometería la integridad de la evaluación”.

Según el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Felipe Cintrón Zayas, las cuatro aseguradoras bajo Vital, así como los planes comerciales, mantienen incumplimientos con la Ley de Pago Puntual del Código de Seguros de Puerto Rico.

Tampoco pagan intereses por pagos vencidos ni se les presentan repercusiones, como cancelaciones de contrato, por ASES ni la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Morales Rodríguez, junto a los senadores José Luis Dalmau y Migdalia Padilla Alvelo, cuestionaron a las representantes de ASES por qué no han cancelado los contratos si incumplen con la ley.

“Si la aseguradora es recurrente, tiene otras sanciones adicionales, usualmente se le da un plan de acción correctivo. Se le da un deadline que tienen que cumplir y, de no cumplir, se sigue el proceso”, dijo Bittman, quien señaló que First Medical Health Plan aguarda una multa de $1.5 millones que está en reconsideración.

El presidente de la Asociación de Laboratorios recomendó a la OCS aumentar sanciones a $20,000 por incidencia y revisar listado de reclamaciones; a la ASES, requerir informes mensuales de pagos y reclamaciones y disponer términos para pagos en su reglamento.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.