Jenniffer González alega intentó donar a defensa de padre acusado de matar al agresor de su hija

La gobernadora Jenniffer González Colón reveló el jueves que intentó realizar una donación a la defensa de Miguel Hernández Alicea, acusado de asesinar al agresor de su hija en Arecibo, pero no pudo concretarla porque el portal de recaudación ya se encontraba cerrado.

“Mi marido trataba de hacer un donativo ayer, pero estaba cerrado ya”, dijo González Colón en declaraciones a la prensa.

PUBLICIDAD

Este sería el primer caso en el que una persona en funciones como gobernadora de Puerto Rico expresa públicamente su intención de aportar económicamente a la defensa de un acusado procesado por el Departamento de Justicia.

“Yo tengo que decir que como mamá, yo tengo que entender perfectamente lo que él sintió con su hija. Esa ataque de rabia, esa ataque de coraje, de defender lo suyo, de defender su familia, ¿verdad? Uno como padre y como madre va a buscar siempre que sus hijos estén bien”, expresó la mandataria.

La gobernadora explicó que, aunque no puede validar que alguien tome la justicia en sus manos, considera que don Miguel merece una buena defensa y que sea la justicia la que determine los hechos.

“Esto es una situación bien difícil, porque como gobernadora tengo que decir que nosotros no podemos permitir que la gente busque hacer justicia en sus manos. No podemos, a base de un arrebato de cólera o de rabia o en desquite o de reprimenda, ir a decir, pues yo no voy a esperar que el gobierno ni que la justicia actúe, voy a tomar la acción en mi mano. Eso yo no lo puedo validar, ¿verdad? Y nadie lo debe validar”, sostuvo.

“Aquí tiene que haber un debido proceso de ley. Y en este caso hubo un asesinato que quizás si él no hubiera intervenido hoy sería otro asesinato a una mujer, otro feminicidio, la otra cara de la moneda. Y don Miguel tiene que tener su turno de defensa y una buena defensa”, enfatizó la gobernadora.

PUBLICIDAD

“Hay que ponerse en los zapatos de la gente. Es una situación bien difícil. Yo espero que él tenga una buena defensa, ¿verdad? Y que al final del camino prevalezca la justicia, y qué bueno que su hija está con vida”, concluyó González Colón.

El caso que motivó las expresiones de la gobernadora involucra a Miguel Ángel González Varela, un hombre de 60 años acusado por los delitos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas tras presuntamente matar a su yerno, Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años. Los hechos ocurrieron el sábado, 5 de julio, a la 1:52 de la madrugada frente al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía en Arecibo, donde, tras una breve discusión, González Varela le disparó al joven.

Según la investigación, el incidente fue una reacción a un caso de violencia doméstica en el que la hija del acusado resultó herida al intentar separarse de su pareja. El herido fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció a eso de las 5:25 de la mañana del mismo día.

Inicialmente, González Varela fue ingresado a prisión al no poder prestar una fianza de 200,000 dólares. No obstante, el juez Robert Osoria del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo rebajó la fianza a 60,000 dólares, lo que permitió su excarcelación bajo arresto domiciliario, supervisado electrónicamente. La vista preliminar fue pautada para el 22 de julio. Al salir de prisión, el acusado expresó sentirse arrepentido por lo ocurrido.